Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
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Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

РИА Новости05:50

Предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет

Ведомостивчера в 17:26

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным

RT на русском06:05

Кремль не подтверждает, что Смоленков мог иметь доступ к данным спецслужб

ТАСС06:05

Кремль не подтвердил информацию о доступе Смоленкова к секретным данным спецслужб

Коммерсантъ06:16

В Кремле не подтвердили наличие у Смоленкова доступа к данным спецслужб

РБК06:05

В Кремле не подтвердили сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Интерфакс06:01
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