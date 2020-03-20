Энергетика
Национальная служба новостейПесков не считает цены на нефть катастрофическими
В Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для Росси. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.
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Комментарии
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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".