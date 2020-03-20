В Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для Росси. Об этом сообщил официальный представитель президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.

Песков не считает цены на нефть катастрофическими

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