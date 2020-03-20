Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Здоровье Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.

Шоу-бизнес Яна Рудковская выпустила коллекцию масок Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.

Общество Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Наука 20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Общество Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.

Экономика Мишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.

Экономика Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.