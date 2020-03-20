Энергетика
ТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Общество
Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, Емельяненко рассказал, что глава Чечни сделал для него намного большее, чем родной брат Федор.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская выпустила коллекцию масок
Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Общество
Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
Армия и оружие
Ростех поставил Росгвардии партию модернизированных комплексов связи
Как пояснили в Ростехе, комплекс связи разработан Рязанским радиозаводом во взаимодействии с Главным управлением связи Росгвардии.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины
Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Политика
Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Политика
Сотрудник аппарата вице-президента США Пенса заразился коронавирусом
У сотрудника аппарата вице-президента США Майкла Пенса обнаружили коронавирус COVID-19, сообщила представитель вице-президента Кэти Миллер.
Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Экономика
Мишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.
Экономика
ЦБ не видит причин для устойчивого роста цен
Банк России не видит рисков резкого устойчивого роста цен, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Экономика
Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы
Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G
Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении инвестиций
Госдума приняла закон о порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).