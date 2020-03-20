Энергетика

ТАССТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ruвчера в 08:23

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАССвчера в 06:31

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русскомвчера в 05:53

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомостивчера в 06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъвчера в 06:02

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новостивчера в 06:24

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБКвчера в 05:50
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Происшествия

В США угнали фургон с туалетной бумагой

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Известия вчера в 11:04
Общество

Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:16
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:12
Здоровье

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о своей дружбе с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, Емельяненко рассказал, что глава Чечни сделал для него намного большее, чем родной брат Федор.
Лезги газет 19 марта в 18:51
Шоу-бизнес

Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
RuNews24.ru вчера в 12:39
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС вчера в 08:14
Армия и оружие

Ростех поставил Росгвардии партию модернизированных комплексов связи

Как пояснили в Ростехе, комплекс связи разработан Рязанским радиозаводом во взаимодействии с Главным управлением связи Росгвардии.
Военное обозрение вчера в 06:04
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Наука

20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Политика

Пушков ответил на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в дезинформации по поводу коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США Пенса заразился коронавирусом

У сотрудника аппарата вице-президента США Майкла Пенса обнаружили коронавирус COVID-19, сообщила представитель вице-президента Кэти Миллер.
Коммерсантъ 00:21
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна вчера в 16:08
Экономика

Мишустин предписал внести законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвитию до 1 апреля 2020 года внести законопроект о возможности ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте российского правительства.
Дождь 18 марта в 12:13
Экономика

ЦБ не видит причин для устойчивого роста цен

Банк России не видит рисков резкого устойчивого роста цен, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Экономика

Глава Рыбного союза объяснил, как курс доллара повлияет на цену рыбы

Повышение цен на всю рыбную продукцию возможно, но не пропорционально изменению курса доллара, а с некоторым коэффициентом, заявил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, 21 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 21:49
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском вчера в 23:55
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Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.
Rusargument вчера в 09:09
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
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Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
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Госдума приняла закон о защите и поощрении инвестиций

Госдума приняла закон о порядке и условиях заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Вести.Ru 19 марта в 07:06
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