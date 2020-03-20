Энергетика
ТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Комментарии
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Общество
Главного инфекциониста Ставрополья накажут за нарушение карантина
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу.
Экономика
Силуанов: рост ВВП в России в январе-феврале составил 2,3%
В январе-феврале рост ВВП в России составил 2,3%, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти
Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Экономика
Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Авто
Известны характеристики нового Ford Bronco Sport
Более упрощенный экземпляр внедорожника Ford Bronco Sport имеет платформу Escape, а также двигатели на 1,5 и 2,0 литра.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Общество
Ушла из жизни известный украинский социолог Ирина Бекешкина
На 69 году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщил Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива 21 марта "Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина — известная украинская социолог, директор, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых", — сказано в сообщении.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Здоровье
Издание La Stampa объяснило, почему в Италии столько жертв коронавируса
В Италии уже диагностировано более 47 тыс заражений новым коронавирусом, а число погибших превысило 4 тыс. То есть, уровень смертности приближается к 10%.
Энергетика
ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
Общество
В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом
Космос
NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса
С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу
Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.