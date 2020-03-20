Энергетика

ТАССТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомостивчера в 06:13

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАССвчера в 06:31

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новостивчера в 06:24

Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ruвчера в 08:23

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъвчера в 06:02

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русскомвчера в 05:53

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБКвчера в 05:50
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Комментарии

Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
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Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН вчера в 05:10
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Культура

Брянский театр кукол покажет спектакли на своем YouTube-канале

У Брянского кукольного театра появился YouTube-канал. Об этом сообщили на сайте учреждения.
Мглинские вести 03:43
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru вчера в 06:54
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
РБК вчера в 17:00
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Технологии

Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 18 марта в 02:56
Культура

Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

Подмосковье Сегодня 19 марта в 07:47
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

Мишустин сообщил о шести разработанных в РФ вакцинах от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что российские ученые создали буквально за два месяца шесть вакцин против коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 08:43
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Наука

Физики смоделировали новый тип квантовых состояний фотонов

С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов, сообщает N+1.
News.ru 19 марта в 09:38
Происшествия

В США угнали фургон с туалетной бумагой

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Известия вчера в 11:04
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Здоровье

Названо количество россиян, остающихся под наблюдением из-за пандемии

Более 36 540 человек в РФ находятся под медицинским наблюдением из-за угрозы распространения COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.
Аргументы и Факты 04:00
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Как работают Яндекс.Новости?
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