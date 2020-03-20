Энергетика
ТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Футбол
Глеб рассказал, почему отказал ЦСКА, предлагавшему 2,5 млн евро в год
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о том, почему в 2000 году решил выбрать «Штутгарт», когда московский ЦСКА предлагал гораздо большую зарплату.
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Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа
На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
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Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
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Множество туристов из разных стран Европы заразились коронавирусом в австрийском регионе Пацнаун-Ишгль, известном своими горнолыжными курортами, пишет Der Spiegel.
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В Польше объявлен режим эпидемии
В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
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Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
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Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
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Банк России допустил повышение ключевой ставки
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Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
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К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Энергетика
Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти
Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Политика
На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса
Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни
Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Здоровье
Ученые России смогли расшифровать полный геном коронавируса
Российским ученым удалось расшифровать геном коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Украине число случаев коронавируса возросло до 29
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Наука
Ученые назвали необычный способ борьбы с глобальным потеплением
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.