Энергетика
ТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
Общество
Нострадамус предсказал коронавирус и помощь двух великих благодетелей
Как известно, коронавирус появился на рыбном рынке китайского города Ухань, и в предсказании Нострадамуса на 2020 год фигурирует именно рыба: Поскольку предсказание Нострадамуса не заканчивается на 2020 году, то есть надежда спасение.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
На Ставрополье выявили ещё 11 подозрений на коронавирус
19 марта тестировали тех, кто контактировал с пациенткой с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Автоспорт
Все пилоты «Формулы-1» приглашены на виртуальную гонку в Бахрейне
Глава отдела киберспорта "Формулы-1" Джулиан Тан заявил, что все гонщики чемпионата приглашены принять участие в виртуальной гонке в Бахрейне, которая пройдет 22 марта.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Общество
«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории
17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Экономика
Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму
Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Гаджеты
Первый Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов
На аукционе eBay появился лот в виде первого Android-смартфона по цене 195 долларов США за один экземпляр.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Фигурное катание
Фигуристка Радионова рассекретила роман с футболистом ЦСКА
Технологии
Корпорация Intel создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов
Корпорация Intel, выпускающая электронные компоненты для вычислительных устройств, создала нейронный компьютер на 100 млн нейронов.
Общество
В Москве девять лабораторий приступают к исследованиям на коронавирус
В Москве девять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме начнут проводить исследования на коронавирус COVID-19.
Общество
Azur Air приостановила отправку туристов за рубеж из-за вируса
Авиакомпания Azur Air c 22 марта по 20 апреля останавливает полеты из России, говорится в сообщении перевозчика.
Экономика
В мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис.
Общество
Суд в Амстердаме отложил рассмотрение дела по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за пандемии коронавируса.
Финансы
ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщают, вода стала чище из-за того, что в город прекратили прибывать путешественники.
Наука
Ранняя смерть из-за обилия сахара в рационе связана с недостатком воды
Исследователи из Лондонского института медицинских наук MRC выяснили, что большое количество сахара в рационе приводит к ранней смерти, связанной с накоплением в организме мочевой кислоты, такие проблемы как ожирение и диабет также сокращают жизнь, но не являются ключевым фактором.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
Здоровье
Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом остается контролируемой
Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако риск попадания инфекции из зарубежных стран остается высоким.