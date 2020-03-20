Энергетика

ТАССТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ruвчера в 08:23

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАССвчера в 06:31

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русскомвчера в 05:53

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомостивчера в 06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъвчера в 06:02

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новостивчера в 06:24

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБКвчера в 05:50
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Комментарии

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

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Белоусов назвал обвал цен на нефть «инициативой арабских партнеров»

Россия не хотела разрыва соглашения ОПЕК+, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в программе «Вести в субботу».
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В Петербурге закроют фитнес-центры из-за коронавируса

По итогам совещания с бизнесом, вице-губернатор заявил, что фитнес-центры точно будут закрываться.
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Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
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