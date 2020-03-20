Энергетика

ТАССТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ruвчера в 08:23

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАССвчера в 06:31

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русскомвчера в 05:53

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомостивчера в 06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъвчера в 06:02

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой

РИА Новостивчера в 06:24

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБКвчера в 05:50
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От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

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Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
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Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года.
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Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
РБК 13:07
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Технологии

Тысячи криптомайнеров присоединились к борьбе с COVID-19

Участие в проекте системы Folding@home приняли тысячи криптомайнеров, сообщает 20 марта портал ZDNet.
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Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя

Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
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Хоккей

Хоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
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В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
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Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
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Общество

Онищенко заступился за скрывшую поездку в Испанию врача из Ставрополья

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не заводить никаких уголовных дел против врача-инфекциониста из Ставропольского края Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин после возвращения.
Вечерняя Москва 15:00
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Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки

Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
ФАН вчера в 20:18
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
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Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
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Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
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Лукашенко предложил бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии уверен, что власти страны не должны направлять чартеры для эвакуации безответственных соотечественников, которые выехали за рубеж, несмотря на предостережения.
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Украинские Lada прошли проверку качества

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Москвич убил жену и ее родителей

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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
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Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

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Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
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