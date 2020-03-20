Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Общество Мероприятия в честь 75-летия Победы отменены в Великобритании Власти Великобритании приняли решение об отмене ряда праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы во Второй мировой войне, в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Технологии Глава Valve высказался по поводу конкуренции Steam и Epic Game Store Вашингтон, 20 марта 2020, 23:26 — REGNUM Генеральный директор компании Valve Гейб Ньюэлл во время интервью журналистам заявил, что все лишь выиграют от конкуренции сервисов Steam и Epic Games Store.

Происшествия На коронавирусном карантине стало на 93 новосибирца больше Все находящие в карантине и снятые с учета либо контактировали с носителями нового вируса, либо недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19, пояснили в минздраве.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кино Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Автоспорт «Формула-1» организует виртуальные соревнования среди гонщиков В программу войдут те гонки, которые были отменены. Продолжительность каждой гонки составит ровно половину от времени реального заезда.

Экономика ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.