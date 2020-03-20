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Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
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Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ru вчера в 08:23
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Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС вчера в 06:31
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Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском вчера в 05:53
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