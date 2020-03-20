Энергетика

ТАССТАССПесков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков ответил на заявление Федуна о катастрофических ценах на нефть

Газета.Ru08:23

В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим

РБК05:50

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РИА Новости06:24

Песков отказался считать катастрофой цену нефти в $25

Ведомости06:13

В Кремле не считают катастрофой цену на нефть ниже $25

Коммерсантъ06:02

Кремль прокомментировал слова Федуна о катастрофической цене на нефть

RT на русском05:53

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

ТАСС06:31
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Политика

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В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
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Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Доктор Александр Мясников сравнил по опасности рак и новый тип коронавируса.
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Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
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По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
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Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира по версии ООН

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В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
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Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
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Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
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По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
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