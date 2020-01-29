Политика

REGNUMREGNUMПесков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения. Об этом заявил 29 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков заявил о сожалении из-за слов Зеленского об СССР и Второй мировой

РБК06:16

Песков уточнит, приглашен ли Зеленский на День Победы в Москву

ТАСС04:48

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

РИА Новости04:18

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне

Известия04:37

Песков признал неготовность обсудить приглашение Зеленского на 9 мая

Московский Комсомолец04:30

В Кремле не ответили на вопрос о приглашении Зеленского на 9 Мая

RT на русском04:46

В Кремле уточнят вопрос приглашения Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Lenta.ru04:51
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Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Общество

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
Религия

Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Коммерсантъ 09:16
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Энергетика

Пять месторождений «Укргаздобычи» истощены более чем на 80%

Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений «Укргаздобычи» превысил 80%, сообщается в Facebook нефтегазовой компании.
Коммерсантъ 11:03
Армия и оружие

Более 200 военных и 120 мирных жителей погибли в Сирии с 9 января

РЕН ТВ 11:33
Гаджеты

Дизайн нового iPhone 12 показали на видео

По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Профиль вчера в 15:28
Происшествия

СК: родные пропавшего под Смоленском подростка опознали его обувь

REGNUM 11:04
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru 11:51
Происшествия

Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»

В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Газета.Ru 10:49
Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Nissan Qashqai осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения осенью 2020 года на международном автосалоне во Франкфурте.
Автоновости дня вчера в 11:12
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Финансы

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,31 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 62,31 рубля.
ТАСС 02:07
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Газета.Ru вчера в 02:22
Хоккей

Клуб из Узбекистана войдет в состав КХЛ

Узбекский клуб «Хумо» может стать участником Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2021/22.
Нева Спорт 08:27
Интернет

Составлен рейтинг самых популярных приложений во всём мире

Аналитики из Visual Capitalist составили рейтинг самых популярных приложений 2019 года во всём мире.
Ferra 10:41
Политика

Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу отклонил большую часть поправок к проекту резолюции о подтверждении полномочий российской делегации.
RT на русском 10:26
Космос

Астрономы-любители открыли новый тип полярного сияния

Несколько лет назад группа, состоящая из любителей понаблюдать за космосом заметила эффектные светящиеся волны на небе.
Live24 10:42
Экономика

В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Московский Комсомолец 08:15
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке объектов Saudi Aramco в Джизане

Йеменские хуситы заявили о проведении атаки против объектов Saudi Aramco в Джизане, 29 января сообщает агентство Reuters.
REGNUM 10:50
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:11
Происшествия

Бросивший в «Шереметьево» детей отец сдался следователям

Отец, который бросил своих малолетних детей в столичном аэропорту "Шереметьево", пришел с повинной к следователям в городе Батайск Ростовской области.
ТВ Центр вчера в 03:46
Космос

Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул

29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Портал Поиск 03:57
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class рассекретили до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Класса серии W223 ещё не представлен официально, но в Сети уже появились фото предсерийного экземпляра, сделанные автопапарацци на территории штутгардского завода.
Picsnews.net 04:58
Здоровье

Масштабы заражения коронавирусом в Китае превзошли атипичную пневмонию

Распространение нового типа коронавируса в Китае превышает масштабы эпидемии атипичной пневмонии 2002-2003 годов.
iReactor вчера в 22:34
Гаджеты

Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов

Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
iXBT.com 09:59
Происшествия

СК обвинил экс-полицейских из дела Голунова в подбрасывании наркотиков

РБК 07:12
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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