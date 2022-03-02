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Песков не стал говорить о возможности запрета на выплату внешнего долга компаниями из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны ввести запрет или другие ограничения на выплату внешнего долга российскими компаниями.
ТАСС
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении ЕС заморозить активы Банка России.
REGNUM
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Общественная служба новостей
Москва, отвечая на санкции, не собирается «в ногу себе на зло кому-то стрелять», заявил Песков.
REGNUM

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Песков переадресовал вопрос о планах по внешнему долгу
REGNUM06:03
Пресс-секретарь президента Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштаб
РИА Новости04:55
Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштаб
Общественная служба новостей05:06
Песков не стал говорить о возможности запрета на выплату внешнего долга компаниями из РФ
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