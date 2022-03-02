ТАССПесков не стал говорить о возможности запрета на выплату внешнего долга компаниями из РФПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли в связи с заморозкой золотовалютных резервов страны ввести запрет или другие ограничения на выплату внешнего долга российскими компаниями.ТАССКак сообщало ИА REGNUM, 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении ЕС заморозить активы Банка России.REGNUMО том, на какую технику возрастут цены, что ждет сферу высоких технологий в России и стоит ли скупать бытовую электронику впрок смотрите в программе ОСН ТВ «Давайте разберемся».Общественная служба новостейМосква, отвечая на санкции, не собирается «в ногу себе на зло кому-то стрелять», заявил Песков.REGNUMЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПесков переадресовал вопрос о планах по внешнему долгуREGNUM06:03Пресс-секретарь президента Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштабРИА Новости04:55Песков переадресовал вопрос о внешнем долге в оперштабОбщественная служба новостей05:06Песков не стал говорить о возможности запрета на выплату внешнего долга компаниями из РФТАСС05:14Показать ещёОценить8Поделиться