Политика
РИА НовостиПесков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.
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Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов.
Вести.Ru 16:00
Армия и оружие
США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС
Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.
Известия 15:20
Армия и оружие
Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды
Спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.
RT на русском 16:45
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
«В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.
РБК 16:40
Общество
На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot
В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.
Московский Комсомолец 12:19
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Здоровье
О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики
Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.
РИА Новости 14:24
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor 03 ноября в 06:00
Общество
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца
Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели 14:31
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Lenta.ru 15:08
Космос
В США прошли испытания космического корабля Starliner
Красная весна вчера в 17:45
Политика
Турчак отреагировал на заявления коммуниста Рашкина в Госдуме
Вице-спикер Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал выступление в Госдуме депутата от КПРФ Валерия Рашкина.
Телеканал 360° 14:22
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 02 ноября в 11:45
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
Известия 14:37
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Наука
Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех
В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.
Naked Science 11:11
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.
РИА Новости 13:20
Авто
Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера Infiniti QX55
В компании рассказали, что впервые представили эскизы Infiniti QX55 еще летом 2019 года в рамках «Конкурса элегантности», прошедшего в Пеббл-Бич.
SpeedMe 02:55
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 03 ноября в 14:51
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45