Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможности обмена осужденной в РФ на 7,5 лет за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар на задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова.

Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова

Футбол Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно "Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов.

Армия и оружие США увидели у России и КНР возможность создать риски поставкам для ВМС Вашингтон рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай — в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей.

Армия и оружие Спецслужбы Франции уничтожили лидера связанной с «Аль-Каидой» банды Спецслужбы Франции в ходе операции в Мали уничтожили лидера экстремистской группировки, тесно связанной с террористической организацией «Аль-Каида»*.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Политика Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Армия и оружие Зеленский решил создать военную полицию «В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.

Общество На концерте Scorpions в Москве задержали участников группы Pussy Riot В Москве сотрудники полиции задержали на ВТБ Арене, где проходит концерт группы Scorpions, участников группы Pussy Riot Петра Верзилова и Веронику Никульшину.

Общество Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Здоровье О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.

Происшествия Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.

Политика Путин призвал совершенствовать правовые нормы русского языка Президент России Владимир Путин заявил, что нужно совершенствовать правовые нормы русского языка, но они не должны носить революционный характер и делать его вульгарным.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Авто В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8 Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.

Общество Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.

Общество Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Политика Турчак отреагировал на заявления коммуниста Рашкина в Госдуме Вице-спикер Совета Федерации РФ и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак прокомментировал выступление в Госдуме депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Происшествия В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.

Политика Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Экономика Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет "Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".

Наука Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.

Армия и оружие Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны Сирийская правительственная армия впервые за несколько лет заняла нефтяное месторождение в окрестностях города Румейлан на северо-востоке республики, передает радиостанция Sham FM.

Авто Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера Infiniti QX55 В компании рассказали, что впервые представили эскизы Infiniti QX55 еще летом 2019 года в рамках «Конкурса элегантности», прошедшего в Пеббл-Бич.

Космос NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.