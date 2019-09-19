Политика
РЕН ТВПесков не стал комментировать публикации своей дочери
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери Елизаветы, которые она делает в качестве блогера. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста о публикации Елизаветы Песковой насчет приговора актеру Павлу Устинову.
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с чего всё началось
Может, эта абсурдная несправедливость и беспредел со стороны силовиков одна из попыток совершить что-то наподобие переворота, — написала девушка в своём блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».News.ruвчера в 13:32
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Происшествия
Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом
LentaChel.ru 11:09
Политика
Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.
RT на русском 10:34
Армия и оружие
В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»
Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.
Gazeta.SPb вчера в 03:21
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)
Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.
Букмекеры.рф 09:48
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Происшествия
В Мурманске задержан руководитель пароходства
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.
REGNUM вчера в 07:21
Происшествия
Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову
Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».
RT на русском 12:03
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
Коммерсантъ 12:12
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Футбол
Базель — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
Sport24.ru 11:30
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Футбол
«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Сити» на выезде переиграл украинский «Шахтёр» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 08:11
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 07:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки
Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».
URA.Ru 10:46
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ 12:20
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
«Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.
RT на русском 03:57
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43