с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часто не соглашается с комментариями своей дочери Елизаветы, которые она делает в качестве блогера. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста о публикации Елизаветы Песковой насчет приговора актеру Павлу Устинову.

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

Политика Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.

Армия и оружие В России разработали ракету «недостижимой дальности действия» Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101.

Футбол Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм) Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.

Политика В НАТО заявили о существовании «моря Азимова» Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».

Происшествия В Мурманске задержан руководитель пароходства Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, установлено, что руководство предприятия в 2014—2019 гг. незаконно выводила средства из оборота ПАО «Мурманское морское пароходство» на общую сумму 580 млн рублей. деньги расходовались на личные цели, в том числе, на приобретение акций пароходства.

Происшествия Генпрокуратура попросила изменить приговор Павлу Устинову Генпрокуратура просит изменить приговор суда и назначить Устинову «наказание, не связанное с реальным лишением свободы».

Недвижимость Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.

Армия и оружие Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.

Футбол Базель — Краснодар 0:0 (1-й тайм) «Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».

Происшествия Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Футбол «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов Английский «Манчестер Сити» на выезде переиграл украинский «Шахтёр» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Заворотнюк не заплатила за лечение ни копейки Благодаря полису, семья актрисы якобы «не платит за нахождение в клинике ни копейки».

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Игры Анонсировали Total War Saga: Troy SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.

Спорт Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.

Политика В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске «Террористический акт был проведён на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», — цитирует Луганский информационный центр министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.