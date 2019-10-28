Общество
REGNUMПесков не стал комментировать смерть Буковского
Как передавало ИА REGNUM, Владимир Буковский после продолжительной болезни умер 28 октября в Кембридже в Великобритании. На Туманном Альбионе он проживал с 1976 года, когда его, как известного диссидента, СССР обменял на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.
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Политика
Полиция приехала выселять «Азов» из Золотого-4
ТК Звезда 04:47
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади
"Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.
Российская газета 07:47
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Известия 05:03
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей
В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.
RuNews24.ru 05:43
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня вчера в 11:42
Общество
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 07:46
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru вчера в 03:32
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 07:51
Общество
Видеосервис Apple не станут переводить на русский
Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок.
Ferra 03:47
Общество
На политолога Крашенинникова завели дело о неуважении к власти
В Екатеринбурге в отношении политолога Федора Крашенинникова возбудили административное дело об оскорблении власти за комментарий в его телеграм-канале.
Интерфакс 08:07
Технологии
Стало известно, когда человечество сможет победить ВИЧ и гепатит B
Человечество может избавиться от гепатита B и ВИЧ инфекции в том случае, если будет снят запрет на генетическую модификацию людей.
Мойка78 07:15
Путешествия
В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов
В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.
Известия 06:57
Космос
Селфи-спутник от Samsung потерпел крушение
Газета.Ru 07:40
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru 26 октября в 16:35
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:42
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.
РБК 06:56
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Происшествия
Липецкая школьница госпитализирована после ЧП на заброшенной стройке
В Липецке 15-летняя школьница получила многочисленные травмы, упав с высоты одного этажа во время прогулки по заброшенному зданию.
REGNUM 06:01
Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
ТАСС 02:54
Общество
Эксперты показали, как выглядит человек после 20 лет сидячей работы
МедиаПоток 25 октября в 09:10