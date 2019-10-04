Политика

Вести.RuВести.RuПесков не уточнил, стал ли Чемезов Героем России

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли сообщения СМИ о присвоении главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звания Героя России. "Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков подтвердил, что указ о присвоении Чемезову звания Героя России не публиковался

Интерфакс07:12

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Московский Комсомолец05:46

Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

ТАСС06:00

Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

РБК05:27

Кремль прокомментировал информацию о присвоении Чемезову звания Героя России

Ведомости05:18

Песков прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

РИА Новости05:14

Кремль прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Коммерсантъ06:18
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Происшествия

В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов

BFM.ru 09:50
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Финансы

ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
РБК 07:49
Политика

МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране

МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Политика

Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Гаджеты

Apple увеличит производство iPhone 11

Калифорнийская компания Apple сообщила своим поставщикам о существующей необходимости нарастить объемы производства iPhone 11 на 10% - на восемь миллионов сами фонов.
Восток-Медиа 10:29
Политика

Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца

Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
RT на русском 09:13
Футбол

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы

Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
ТК Звезда вчера в 14:59
Политика

Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
RT на русском 08:46
Наука

В России добыли уникальный алмаз-матрешку

ТАСС 07:52
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Происшествия

Мосгорсуд отказал Синице в изменении приговора

BFM.ru 09:09
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Общество

Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах

Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Фигурное катание

Медведева победила на Shanghai Trophy

RT на русском 09:23
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии

Около 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения за год

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — сообщили в пресс-службе компании.
ФАН 09:38
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru 02 октября в 22:27
Общество

Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах

Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Здоровье

Россиян с инвалидностью возили на процедуры в уазиках с капустой

Lenta.ru 06:35
Политика

Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag 09:50
Экономика

Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов

Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.
РБК 08:46
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Хоккей

Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ

Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Газета.Ru 01:27
Общество

Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму

РЕН ТВ вчера в 15:47
Происшествия

Россиянин в Лондоне признался в убийстве родителей из-за собаки

Газета.Ru 02:01
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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