Политика
Вести.RuПесков не уточнил, стал ли Чемезов Героем России
В Кремле не подтвердили, но и не опровергли сообщения СМИ о присвоении главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звания Героя России. "Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Финансы
ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
РБК 07:49
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Ведомости 07:38
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
РИА Новости 09:30
Гаджеты
Apple увеличит производство iPhone 11
Калифорнийская компания Apple сообщила своим поставщикам о существующей необходимости нарастить объемы производства iPhone 11 на 10% - на восемь миллионов сами фонов.
Восток-Медиа 10:29
Политика
Зеленский сообщил о помиловании осуждённого в Белоруссии украинца
Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании украинца Павла Шаройко, задержанного в октябре 2017 года в Минске и осуждённого за шпионаж.
RT на русском 09:13
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
ТК Звезда вчера в 14:59
Политика
Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
RT на русском 08:46
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
RT на русском 09:23
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Технологии
Около 10 тысяч россиян пострадали от программ слежения за год
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч», — сообщили в пресс-службе компании.
ФАН 09:38
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru 02 октября в 22:27
Общество
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах
Райффайзенбанк закроет все отделения в пяти городах.
Известия 09:31
Политика
Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Национальная служба новостей вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Salt Mag 09:50
Экономика
Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов
Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.
РБК 08:46
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Хоккей
Лучич не смог навязать драку Задорову в матче НХЛ
Канадец несколько раз ударил защитника "Колорадо" по лицу, однако не смог навязать российскому хоккеисту драку.
Газета.Ru 01:27
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47