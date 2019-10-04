В Кремле не подтвердили, но и не опровергли сообщения СМИ о присвоении главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову звания Героя России. "Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, стал ли Чемезов Героем России

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