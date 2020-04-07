Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

В Кремле не видят противоречий в позициях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу о режиме ограничений на административных границах регионов из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать483

Подробнее о событии

Песков не нашел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона

Газета.Ru07:22

Песков не увидел противоречий в заявлениях Мишустина и Кадырова

РИА Новости06:22

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

РБК06:09

Кремль оценил спор Кадырова и Мишустина из-за закрытия границ регионов

URA.Ru06:11

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Интерфакс06:17

В Кремле не видят противоречий в позициях Мишустина и Кадырова

RT на русском06:01

Песков не увидел противоречий между Мишустиным и Кадыровым по закрытию региона

ТАСС05:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
Футбол

ЦСКА предложил игрокам самое серьезное снижение зарплат в РПЛ

По данным «СЭ», руководители ЦСКА предложили футболистам следующую схему снижения зарплат на время приостановки чемпионата: на 60 процентов на время карантина (часть марта и апрель), на 30 — с момента начала тренировок до возобновления чемпионата.
Спорт-Экспресс 08:05
Здоровье

В Петербурге в Покровской больнице выявлено шесть случаев коронавируса

Шесть случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Online47.ru 08:02
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Экономика

G20 назначила дату обсуждения влияния пандемии на рынок нефти

В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20.
REGNUM 11:14
Экономика

Сто богатейших людей мира потеряли $408 млрд за два месяца

Пекин, 7 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Состояние ста богатейших людей мира на фоне пандемии коронавируса уменьшилось на $408 млрд за февраль и март.
REGNUM 06:11
Общество

Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту

Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем — предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
РИА Новости 06:23
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

Вести.Ru 07:53
Политика

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
Моя Москва.онлайн 10:02
Фигурное катание

Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова попала на обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в свет в мае.
LiveResult.Ru 10:25
Здоровье

Генпрокуратура РФ проверит готовность больниц к пандемии

Генпрокуратура РФ проведет проверку в отечественных больницах на предмет их готовности к пандемии.
Компания 09:20
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на продукты

Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Lenta.ru 02:40
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском 10:07
Общество

Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РБК 10:30
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском 00:16
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru 06:30
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM 10:06
Общество

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки, заявил в ходе совещания с президентом РФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
РИА Новости 11:09
Общество

В МЧС не советуют применять водку как антисептик

В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
Московский Комсомолец 01:51
Здоровье

Главврач реутовской больницы рассказал о провокации сотрудников

Радио 1 06:49
Общество

В России из-за пандемии предложили отменить ЕГЭ

Москва, 7 апреля 2020, 08:18 — REGNUM В России на фоне пандемии нового типа коронавирусной инфекции следует отменить проведение Единого государственного экзамена в 2020 году.
REGNUM 01:18
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости вчера в 20:19
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше 34 долларов за баррель

Стоимость контрактов на поставку в июне 2020 года нефти марки Brent поднялась до 34 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета 00:45
Происшествия

В Москве избили первого солиста группы «На-На»

Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Хоккей

Нападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»

Pravda.Ru 09:40
Общество

Недельные расходы россиян сократились в 2 раза

Сумма повседневных еженедельных расходов в России c 30 марта по 5 апреля снизилась в 2 раза, подсчитал исследовательский холдинг "Ромир".
Вести.Ru 10:13
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное