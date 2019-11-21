Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

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