Политика

РБКРБКПесков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:02

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«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

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RT на русском05:56

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

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Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

Взгляд.ру05:02
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Общество

Путин вручил Пахмутовой орден Андрея Первозванного

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Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»

«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Lenta.ru 08:51
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
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Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
СоцИнформБюро 08:13
Политика

Польша приготовилась к вредительству «Газпрома»

Глава PGNiG Петр Вожняк объяснил, что так компания намерена справиться с диверсией со стороны «Газпрома», если тот попытается испортить топливо, сообщает «Польское радио».
Lenta.ru 12:19
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами у Кремля

Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков стал участником конфликта с таксистами в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля.
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Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Технологии

Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
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Кино

Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»

Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
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Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
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Общество

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
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В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
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Армия и оружие

Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству «Ростеха» Виктор Кладов.
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Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд

В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
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Кирилл Терешин показал руки после операции

Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

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Украинский футболист не перешёл в «Крылья» из-за конфликта с Россией

Украинский защитник кипрского футбольного клуба «Анортосис» Евгений Селин рассказал, что отказался от перехода в самарские «Крылья Советов» в 2016 году из-за конфликта Украины с Россией.
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Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple меняет способ разработки внутренних сборок операционных систем.
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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Алексей Миранчук станет игроком «Ювентуса»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук летом перейдет из "Локомотива" в "Ювентус".
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