Политика
РБКПесков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Общество
Си Цзиньпин посетил центр борьбы с коронавирусом в Пекине
Лидер Китая посетил специально построенный в городском округе Чаоян центр, специалисты которого нацелены на предотвращение распространения коронавируса и борьбу с пневмонией.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может не вернуться на сцену
Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Происшествия
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Экономика
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Энергетика
Глава «Нафтогаза» объяснил, зачем Украине нужна эта госкомпания
Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
Политика
Над Россией нависла угроза новых американских санкций
Другими мишенями санкций могут стать российские финансовые институты, которые осуществляют даже непрямую поддержку правящего в Венесуэле режима.
Происшествия
МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков
Причиной массовых беспорядков на юге Казахстана стал дорожный конфликт, сообщил замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди.
Экономика
Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал, как, по его мнению, влияние нового коронавируса может сказаться на российской экономике.
Армия и оружие
Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты сирийских боевиков
В Сети неоднократно публиковались видео, на которых танки Т-72 выдерживают прямое попадание противотанковых ракет.
Кино
В Голливуде вручили премии «Оскар»
В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Экономика
СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине
Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
Общество
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
Ранее стало известно, что ещё у семи граждан на круизном судне Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Биатлон
Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года
Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
Экономика
Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз.
Хоккей
Шестеркин установил еще два новых клубных рекорда «Рейнджерс»
В январе Шестеркин совершил 46 сейвов в игре с «Нью-Джерси» (6:3). Кроме того, Шестеркин стал первым вратарем «Рейнджерс», который одержал две победы в шести стартовых матчах, в которых голкипер отразил не менее 40 бросков.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Операторы отчитались Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection).
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске
В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Глава Мюнхенской конференции призвал не «душить» «Северный поток-2»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал экономически бессмысленным и политически неправильным прекращение строительства "Северного потока-2" на нынешней стадии проекта.
Энергетика
Стоимость нефти Brent снизилась до $54,06 за баррель
На бирже ICE в 13:42 по московскому времени апрельские фьючерсы стоили $54,06 за баррель (-0,758%).