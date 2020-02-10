Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

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