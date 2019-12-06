Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
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«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне
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