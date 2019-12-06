Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.
Царьград04 декабря в 19:08

Подробнее о событии

В Кремле заявили, что не знают ничего о налоге для богатых

Инвест-Форсайтвчера в 09:37

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°вчера в 06:45

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новостивчера в 05:40

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ruвчера в 06:33

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостей05 декабря в 03:42

Налог для богатых снова отказалась вводить Госдума

Цензуры.Нет05 декабря в 03:29

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ru05 декабря в 02:19
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Авто

В Nissan определились с началом поставок Nissan GT-R50 от ItalDesign

CarsWeek.ru 05 декабря в 01:59
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В Биробиджане начался пожар в торговом центре

RT на русском 12:18
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РИА Новости 11:59
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Максим Покровский, который уехал жить в США, считает, что российская нация деградирует, несмотря на свои таланты.
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Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
РИА Новости 18:04
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На Ставрополье 31 декабря решили сделать выходным днем

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение сделать 31 декабря выходным днем в регионе, опираясь на мнение жителей.
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Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
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Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео

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ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева

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Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Следователи уточнили сведения о взрыве газа в жилом доме в Тюмени

Установлено, что 7 декабря 2019 года в подъезде жилого дома по ул. Шарова, 10 а произошла утечка бытового газа.
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Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Экономисты предупреждают: США ждет крупнейшая долговая катастрофа, и ее уже не остановить.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Казанский «Зенит» проиграл в полуфинале клубного ЧМ

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Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент ЦСКА Евгений Гинер после выездного матча 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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В Совфеде назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Лидер киевской власти Владимир Зеленский подписал указ о трауре в связи с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне

"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи).
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