Экономика
Национальная служба новостейВ Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
В Госдуме откaзaлись вводить повышенный нaлог для тех, кто зaрaбaтывaет более 24 миллионов рублей в год. Зaконопроект отклонили уже более 10 рaз.
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с чего всё началось
Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
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