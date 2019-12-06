Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.

с чего всё началось

В Госдуме откaзaлись вводить повышенный нaлог для тех, кто зaрaбaтывaет более 24 миллионов рублей в год. Зaконопроект отклонили уже более 10 рaз.

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

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Фигурное катание Бутырская: Загитова выглядит не толстой, а женственной Первая в истории российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила физическую форму обладательницы золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане Алины Загитовой.

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