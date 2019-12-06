Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

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Политика Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.