Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06 декабря в 06:45

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06 декабря в 06:33

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Царьград04 декабря в 19:08

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостей05 декабря в 03:42

В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога

Общественное телевидение России05 декабря в 03:10

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ru05 декабря в 02:19

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости06 декабря в 05:40
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