Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых
Царьград04 декабря в 19:08
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога
Общественное телевидение России05 декабря в 03:10
В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
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