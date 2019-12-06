Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
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Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
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Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду в Финале Гран-при
Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
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Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»
Ранее сообщалось, что Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.
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Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
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Привлекающий миллионы туристов в Замбию и Зимбабве водопад превратился в струйку из-за сильнейшей засухи.
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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Девушка - боец UFC Синтия Кальвильо полностью разделась на процедуре взвешивания в преддверии турнира по смешанным единоборствам.