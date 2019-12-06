Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.
Царьград04 декабря в 19:08

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В Кремле заявили, что не знают ничего о налоге для богатых

Инвест-Форсайтвчера в 09:37

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°вчера в 06:45

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ru05 декабря в 02:19

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новостивчера в 05:40

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостей05 декабря в 03:42

Налог для богатых снова отказалась вводить Госдума

Цензуры.Нет05 декабря в 03:29

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ruвчера в 06:33
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:50, Ашберн
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Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру

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Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

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ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
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Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются более четырех часов

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Соединенные Штаты отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений.
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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В SpaceX показали старт корабля с «могучей» мышью на борту

Борт доставит на орбиту две тонны грузов Компания SpaceX показала на видео успешный запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon.
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Трусова впервые в истории женских турниров исполнила четверной флип

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Французская танцевальная пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон победила в Финале Гран-при по фигурному катанию в Турине.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
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В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
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Врачей Ростовской области заставляют подписывать письмо президенту РФ Владимиру Путину в защиту министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую, подозреваемой в превышении полномочий, сообщает donday.
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Водопад Виктория обмелел до тонкой струйки

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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

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Суарес забил фантастический гол пяткой в ворота «Мальорки»

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Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Лента получила название «Не время умирать» и станет 25-й в серии. Фильм снимали в Лондоне, Норвегии, Италии и на Ямайке.
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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

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