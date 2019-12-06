Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
Царьград04 декабря в 19:08

Подробнее о событии

В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога

Общественное телевидение Россиивчера в 03:10

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06:33

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости05:40

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостейвчера в 03:42

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06:45

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ruвчера в 02:19

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Царьград04 декабря в 19:08
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
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Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Происшествия

Подросток погиб, упав с балкона высотки в Липецке

На улице Зои Космодемьянской в Липецке 6 декабря произошел несчастный случай. С балкона высотки упал подросток.
LipetskMedia.ru 09:01
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru вчера в 03:53
Энергетика

ОПЕК одобрила сокращение добычи нефти до 1,7 млн баррелей в сутки

Ранее News.ru писал, что страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
News.ru вчера в 13:14
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым

Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Суть событий вчера в 10:13
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Общество

Проблему саратовских обманутых дольщиков хотят решить в 2021 году

"Надеемся, что в течение следующего года и 2021-го проблема будет решена для всех саратовцев", - сказал Плутник.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:58
Футбол

Фанаты «Зенита» уйдут с трибун на 40-й минуте матча с «Динамо»

Фанаты петербургского "Зенита" покинут трибуны на 40-й минуте матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:34
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Футбол

Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле

Жаркое противостояние: "Арсенал" примет "Локомотив" В официальном аккаунте клуба в соцсетях появились фото футболистов с предматчевой прогулки.
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Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Фигурное катание

Ханю пробовал исполнить четверной аксель на тренировке финала Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю попробовал исполнить четверной аксель на тренировке в Турине, где проходит финал Гран-при.
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
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Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
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Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорар

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Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
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Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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Политика

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День вооруженных сил посетит Донецкую область, сообщает сайт Донецкой областной государственной администрации.
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Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК вчера в 10:56
Общество

ГИБДД готовит изменения в теоретический экзамен на права

Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
REGNUM вчера в 07:57
Общество

Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ

Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
РИА Новости 09:23
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
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Спорт

Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

Prognozist 07:58
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