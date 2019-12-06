Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:10
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостейвчера в 03:42
«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых
Царьград04 декабря в 19:08
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Энергетика
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"Надеемся, что в течение следующего года и 2021-го проблема будет решена для всех саратовцев", - сказал Плутник.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
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Футболисты «Локомотива» прошлись по Туле
Жаркое противостояние: "Арсенал" примет "Локомотив" В официальном аккаунте клуба в соцсетях появились фото футболистов с предматчевой прогулки.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Фигурное катание
Ханю пробовал исполнить четверной аксель на тренировке финала Гран-при
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю попробовал исполнить четверной аксель на тренировке в Турине, где проходит финал Гран-при.
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Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
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Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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Количество теоретических задач в экзамене для получения водительских прав значительно вырастет.
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Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
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