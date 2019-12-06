Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
Царьград04 декабря в 19:08

Подробнее о событии

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06:45

В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога

Общественное телевидение Россиивчера в 03:10

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости05:40

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостейвчера в 03:42

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06:33

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ruвчера в 02:19

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Царьград04 декабря в 19:08
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
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ГИБДД усложнит теоретическую часть экзамена на права

В Госавтоинспекции решили усложнить теоретическую часть экзамена на водительские права. Количество вопросов будет значительно увеличена.
МР7.ру вчера в 10:36
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
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Haswell вернулся: Intel снова предлагает процессор Pentium G3420

На процессор Pentium G3420, который был снят с производства ещё в 2015 году, снова можно оформить заказ.
3DNews 16:01
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
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Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма

На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
Aobe.ru 15:18
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Политика

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Говорит Москва вчера в 07:33
Происшествия

Москвичку задержали по подозрению в избиении двухлетней дочери

На северо-западе столицы задержана подозреваемая в неоднократном избиении малолетней дочери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 00:20
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Общество

Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
Политика

Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
RT на русском 09:13
Единоборства

Джошуа за бой с Руисом получит самый крупный в карьере гонорар

Стали известны гонорары мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которые побьются за несколько титулов в супертяжелом весе.
Sportbox.RU 08:01
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма

В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Rambler News Service 11:37
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru 04 декабря в 17:27
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 04 декабря в 08:16
Общество

Украина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита.
Lenta.ru 13:03
Футбол

На должность президента Федерации футбола Армении претендуют трое

На выборах, которые состоятся 23 декабря, за должность президента ФФА поборются первый вице-президент, и.о. генерального секретаря Федерации футбола Армен Меликбекян, президент ФК "Лори" Товмас Григорян и президент клуба "Ани", легендарный армянский, советский футболист Хорен Оганесян.
Sputnik Армения 10:54
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке

Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".
Комсомольская правда вчера в 11:15
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК 12:00
Происшествия

В управлении строительной политики Воронежа провели обыски

В строительных подразделениях мэрии Воронежа сотрудники регионального УФСБ и СУ СК проводят обыски.
Обозреватель Врн вчера в 04:06
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", активизировала укладку труб.
ТАСС вчера в 04:34
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