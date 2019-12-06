Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
Царьград04 декабря в 19:08

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Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06:45

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06:33

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Царьград04 декабря в 19:08

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостейвчера в 03:42

В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога

Общественное телевидение Россиивчера в 03:10

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ruвчера в 02:19

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости05:40
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
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Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

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Газета.Ru вчера в 14:28
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В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов

Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
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Политика

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Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
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Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
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Rusvesna.su 08:24
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Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму

По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
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Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
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В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
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В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
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Украинский политик с автоматом в руках призвала выйти на Майдан

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Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Десятки белых медведей окружили село на Чукотке

РБК 00:41
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Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter.
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Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает.
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Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
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МИД РФ: новые санкции США в отношении России не останутся без ответа

Новые санкции США в отношении России не останутся без ответа - МИД РФ.
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