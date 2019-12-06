Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога
Общественное телевидение Россиивчера в 03:10
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостейвчера в 03:42
«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых
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