Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

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