Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Повышенный НДФЛ коснулся бы всего 20 тысяч российских граждан, чей ежемесячный доход превышает 2 млн рублей. В "Единой России" объяснили свой отказ поддержать законопроект тем, что "народ очень негативно отнесётся к повышению налоговой нагрузки".
Царьград04 декабря в 19:08

Подробнее о событии

В Госдуме обсудят законопроект о введении прогрессивной шкалы подоходного налога

Общественное телевидение Россиивчера в 03:10

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ru06:33

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новости05:40

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостейвчера в 03:42

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°06:45

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ruвчера в 02:19

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Царьград04 декабря в 19:08
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Армия и оружие

Описан план развития ядерной «стратегической триады» США до конца века

В течение ближайшего десятилетия США будут формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
Lenta.ru 17:02
Энергетика

Украина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту.
Известия 16:53
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Кино

Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр

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Общество

Меркель рассказала о стыде за преступления нацистов в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что ей стыдно за преступления, которые совершали нацисты в польском Освенциме, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 10:36
Армия и оружие

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости 07:47
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Футбол

Хусаинов рассказал об избиении судьи в раздевалке «Динамо»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов сообщил, что в 1996 году после матча «Динамо» - «Алания» судья встречи Юрий Чеботарев был избит в раздевалке москвичей.
NewInform 16:51
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 12:38
Политика

В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что настрой (прим. у Главы государства Владимира Путина) серьезный, ожидание - "способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке" Украины.
The Moscow Post 06:50
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
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Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
Дни24 04 декабря в 13:15
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Экономика

Лукашенко заявил об отсутствии потребности в российских кредитах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не просит у России кредитов и что он запретил белорусскому министерству финансов брать у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) транш в размере $200 млн.
Известия вчера в 07:00
Общество

Четверых российских детей вернут из Сирии на Родину

Четверых российских детей доставят самолетом из Сирии в Россию, рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова 6 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:39
Экономика

Госдума рассматривает закон о повышении МРОТ на 850 рублей

Госдума во 2 чтении приняла правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда с 2020 года 12 130 рублей.
МонаВиста вчера в 10:28
Общество

Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Коммерсантъ 03:31
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 06:23
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН 01:41
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.
РБК 03:03
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
12 Канал Омск вчера в 05:58
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»

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Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Экономика

В Петербурге цены на вторичное жилье достигли исторического максимума

В Петербурге цена на квадратный метр на рынке вторичного жилья достигла исторического максимума, составив 124,6 тысяч рублей.
АБН 04 декабря в 08:38
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Наука

Разработана ежемесячная противозачаточная таблетка

Газета DAILY вчера в 13:58
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru 15:06
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