Экономика
РИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось
Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.Царьград04 декабря в 19:08
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В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат
URA.Ru05 декабря в 02:19
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
Национальная служба новостей05 декабря в 03:42
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Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
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Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
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СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
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Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.
Здоровье
Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем
Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
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Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»
Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
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Общество
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Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
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К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
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Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).