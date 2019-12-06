Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПесков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

«Своих не сдадут»: Депутат Нилов о коллегах, «зарубивших» инициативу о повышении налога для богатых

Ведущий Юрий Пронько поинтересовался у гостя эфира "Пронько. Экономика" депутата Госдумы России Олега Нилова, ответ единоросса прозвучал под гомерический хохот зала.
Царьград04 декабря в 19:08

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В Кремле заявили, что не знают ничего о налоге для богатых

Инвест-Форсайтвчера в 09:37

Песков не знал, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Телеканал 360°вчера в 06:45

В Госдуме отказались вводить налог для богатых, заявив, что россияне это не поддержат

URA.Ru05 декабря в 02:19

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

РИА Новостивчера в 05:40

В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых

Национальная служба новостей05 декабря в 03:42

Налог для богатых снова отказалась вводить Госдума

Цензуры.Нет05 декабря в 03:29

«Не в курсе этой темы»: Песков — об отклонении Госдумой налога для богатых

News.ruвчера в 06:33
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

В Минске оппозиция вышла на акцию против интеграции с Россией

Известия 08:57
Политика

Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
REGNUM 04:50
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Красикову удалось скрыться, он был объявлен в розыск в 2013 году (и также являлся фигурантом еще одного дела об убийстве).
РБК вчера в 21:37
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Три человека погибли в крупном ДТП под Ковровом

В результате аварии водители трёх автомобилей скончались на месте до приезда скорой помощи.
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Певица МакSим опять выходит замуж

Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
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Шоу-бизнес

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета 04 декабря в 22:30
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Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

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Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Авто

Появились первые фотографии Kia Seltos для России

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Tvoe-avto.com вчера в 15:04
Здоровье

Врач предупредила об опасности интервального голодания

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.
РИА Новости 07:00
Политика

Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Lenta.ru 04:50
Общество

Названы продукты, разрушающие кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Вести.Ru 04:15
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
RT на русском 07:08
Хоккей

Полицейские задержали и обыскали автобус с фанатами «Трактора»

Полицейские остановили и обыскали автобус с фанатами челябинского "Трактора", которые следовали на матч КХЛ с "Металлургом".
РИА Новости 07:00
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
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США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости 09:00
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Искусственный интеллект может «уволить» миллионы финансистов

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин предложил обсудить использование искусственного интеллекта в армии и на флоте.
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Видеотрансляция матча «Краснодар» – ЦСКА – 0:1. Обляков открыл счет

Sports.ru 03:48
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Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
Дни24 04 декабря в 13:15
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Раскрыты детали готовящихся санкций США против «Северного потока-2»

Готовящиеся санкции США против газопровода «Северный поток-2» будут включены в проект закона об оборонном бюджете на 2020 год.
Lenta.ru 08:58
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru вчера в 02:00
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Политика

Порошенко предложил в Париже забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Президент России Владимир Путин пытается заставить Украину обсуждать поставки газа на встрече лидеров стран «нормандского формата» вместе с вопросами об урегулировании ситуации в Донбассе.
РБК 09:31
Экономика

Стоимость газификации России оценили более чем в ₽1 трлн

К 2025 году темпы газификации страны реально нарастить с текущих 69 до 82% с приростом в три-четыре процентных пункта в год, заявил Молодцов на форуме «Газ России», организованном Российским газовым обществом.
РБК 00:00
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

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Определен режим питания для похудения

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«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
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Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
РИА Новости 07:52
Происшествия

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс 02:54
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