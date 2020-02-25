Политика

Красная веснаКрасная веснаПесков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами. «Дата голосования пока не объявлялась», — пояснил Песков.
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Подробнее о событии

Путину предложат растянуть голосование по Конституции на четыре дня

URA.Ru04:56

Путин проведет встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

ТАСС16:03

Песков ответил на вопрос о наблюдателях на голосовании по Конституции

РБК05:35

Главные анонсы 26 февраля

Коммерсантъ16:00

В Кремле подтвердили встречу Путина с рабочей группой по Конституции

Газета.Ru04:17

Песков допустил, что дата голосования по поправкам в Конституцию может определиться в среду

Интерфакс04:37

Песков разъяснил, как будут приниматься поправки в Конституцию

РИА Новости05:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:25, Ашберн
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Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
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В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
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