Политика
Красная веснаПесков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами. «Дата голосования пока не объявлялась», — пояснил Песков.
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Кино
Netflix начал показывать топ-10 популярных фильмов и сериалов
Netflix запустил новую функцию, которая представит пользователям самые популярные проекты.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Футбол
Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса
Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Наука
Новая терапия за 2 недели вылечила мышей от тяжелого диабета
Выращенные новым способом бета-клетки ввели мышам, которые страдали от тяжелого диабета и демонстрировали повышенные уровни глюкозы в крови.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Общество
Госдума рассмотрит законопроект об уничтожении алкоголя
Как сообщают «Известия», правительственный законопроект оговаривает уничтожение алкогольной продукции, изъятой в ходе проверок МВД, таможенной службы, а также властей субъектов РФ.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Здоровье
Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции
В феврале в Турции уже было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7 баллов.
Политика
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
Политика
Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь и клавиатуру
В Miyu Elite Mouse установили кнопки с низким уровнем шума, а в клавиатуре есть кнопка для запуска голосового ввода.
Футбол
Нападающий киевского «Динамо» дисквалифицирован на год из-за допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака
32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Футбол
Ливерпуль — Вест Хэм 3:2
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Здоровье
Детская смертность в Липецкой области самая низкая в России
Липецкая область улучшила показатели по выполнению нацпроекта «Здравоохранение». Детская смертность в регионе одна из самых низких в стране.
Космос
На орбите Луны замечена «космическая станция» инопланетян
Уфологи выдвинули предположение, что это инопланетная космическая станция. Ролик привлек внимание огромного количества пользователей.
Общество
Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.