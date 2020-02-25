Политика

Красная веснаКрасная веснаПесков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами. «Дата голосования пока не объявлялась», — пояснил Песков.
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