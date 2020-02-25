Политика
Красная веснаПесков не знает о дате голосования по поправкам в Конституцию
Дата голосования по поправкам в Конституцию пока не объявлена, но, возможно, решение будет принято на встрече рабочей группы в среду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля на встрече с журналистами. «Дата голосования пока не объявлялась», — пояснил Песков.
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Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
В Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за «минирования»
Происшествия
В Кабардино-Балкарии уволят врачей за застолье на работе
В Кабардино-Балкарии руководство Терской районной больницы и поликлиники уволят за то что, врачи устроили застолье в кабинете в рабочее время.
Политика
Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Политика
СМИ заявили, что «Единая Россия» сменит название и лидера
Партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" ОНФ, сменит название, избавившись от слова "единая", а вместо должности председателя в новой организации появится три сопредседателя.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд по голам за один сезон НХЛ
Гаджеты
В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана
Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц.
Общество
Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни
Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
Политика
Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Энергетика
Россия и Белоруссия рассчитали размер компенсации за грязную нефть
Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за попадание загрязненной нефти в нефтепровод «Дружба», размер компенсации – $15 за баррель, передает «РИА Новости» слова заместителя председателя «Белнефтехима» Владимира Сизова.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Экономика
Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании
В прошлом году было выдано ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 трлн рублей, средняя ставка составила 10,1%. Аналитики рассчитывали выгоду от рефинансирования под одну из минимальных ставок в 8,6% годовых, объяснил директор компании Ильдар Хусаинов.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Сурков оценил Зеленского фразой «не лох»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков оценил украинского лидера Владимира Зеленского фразой «не лох».
Технологии
Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad
В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Экономика
Счетная палата составила «Рейтинг регионального протекционизма»
Чечня оказалась лидером регионального протекционизма: почти 90% контрактов на поставку товаров и услуг для ее органов власти в 2019 году были заключены с поставщиками из этого же региона.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Политика
США продлили санкции против России из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.
Происшествия
Авиация МЧС привлечена к поиску унесённых течением в море детей в Сочи
Вертолёт Ка-32 начал мониторинг акватории для поиска двух подростков, которых при попытке перейти реку вброд в Лазаревском районе Сочи унесло течением в море.
Хоккей
Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Экономика
В России предложили установить минимальные цены на пиво
Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
Хоккей