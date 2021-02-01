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Интерфакс
Интерфакс

Песков не знает, посещал ли Путин стройку «дворца» в Геленджике

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно, мог ли Владимир Путин посещать стройку объекта, который в СМИ называют "дворцом" в Геленджике.В источнике
Pravda.Ru
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Политическая Экспертиза
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РЕН ТВ

Песков: Путин не посещает частные стройки

РЕН ТВ05:03
Интерфакс

Песков не знает, посещал ли Путин стройку «дворца» в Геленджике

Интерфакс05:05
ТАСС

Песков заявил, что Путин не посещает частные стройки

ТАСС04:48
URA.Ru

В Кремле высказались о «поездках» Путина во дворец в Геленджике

URA.Ru04:44
РИА Новости

Песков не знает, бывал ли Путин во «дворце» в Геленджике

РИА Новости04:40
Эхо Москвы

Руководитель отдела расследований ФБК* Певчих рассказала, почему «дворец Путина» не может быть апарт-отелем

Эхо Москвы04:15
Коммерсантъ

Песков не знает, был ли Путин в особняке под Геленджиком

Коммерсантъ04:51

Песков: Россия не намерена учитывать заявления США по несогласованным акциям в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена воспринимать заявления американских политиков по несанкционированным акциям в РФ и прислушиваться к ним в дальнейшем.
Газета.Ru04:49