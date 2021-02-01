ИнтерфаксПесков не знает, посещал ли Путин стройку «дворца» в ГеленджикеПресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову не известно, мог ли Владимир Путин посещать стройку объекта, который в СМИ называют "дворцом" в Геленджике.В источникеPravda.RuЭхо МосквыФАНВекНародные новостиРЕН ТВПолитРоссияФедералПрессМосковский КомсомолецURA.RuОбщественная служба новостейРИА НовостиThe Moscow PostПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииПесков: Путин не посещает частные стройкиРЕН ТВ05:03Песков не знает, посещал ли Путин стройку «дворца» в ГеленджикеИнтерфакс05:05Песков заявил, что Путин не посещает частные стройкиТАСС04:48В Кремле высказались о «поездках» Путина во дворец в ГеленджикеURA.Ru04:44Песков не знает, бывал ли Путин во «дворце» в ГеленджикеРИА Новости04:40Руководитель отдела расследований ФБК* Певчих рассказала, почему «дворец Путина» не может быть апарт-отелемЭхо Москвы04:15Песков не знает, был ли Путин в особняке под ГеленджикомКоммерсантъ04:51Показать ещёОценить326КомментироватьПоделиться