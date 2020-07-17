МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

с чего всё началось

Песков заметил, что Москва предпринимает ряд усилий, чтобы вместе с другими участниками "нормандского формата" оказать влияние на Киев. Речь идет о том, чтобы побудить Украину к выполнению тех договоренностей по Донбассу, которые были согласованы на площадке в Минске.

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 49

Политика Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 122

Происшествия СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). 13

Общество Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке. 785

Происшествия ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей. 2,1K

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 23

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании. 9

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K

Экономика Страховые взносы за II квартал рассчитываются с «нулевым тарифом» Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.

Футбол Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке» Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак». 1

Происшествия Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 18

Экономика Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления. 14

Происшествия В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель». 16