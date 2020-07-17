Политика

NewInformNewInformПесков негативно отозвался о выполнении Украиной Минских соглашений

Песков заметил, что Москва предпринимает ряд усилий, чтобы вместе с другими участниками "нормандского формата" оказать влияние на Киев. Речь идет о том, чтобы побудить Украину к выполнению тех договоренностей по Донбассу, которые были согласованы на площадке в Минске.
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с чего всё началось

Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
РИА Новости05:53

Подробнее о событии

Кремль дал оценку выполнению Минских соглашений

Российская газета07:15

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

РИА Новости05:57

Кремль назвал последствия возможного отказа Киева от Минских соглашений

Московский Комсомолец06:16

В Кремле заявили о разочаровании работой Киева на переговорах по Донбассу

Интерфакс06:03

Песков: работа Киева по линии помощников лидеров «нормандской четверки» разочаровывает

ТАСС06:01

РФ выражала обеспокоенность: Песков о невыполнении Киевом соглашений

РЕН ТВ05:54

Дмитрий Песков: Мы и дальше будем настаивать на выполнении Киевом минских соглашений

Комсомольская правда06:55
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:35, Ашберн
Религия

Альтернативный крестный ход схимонаха Сергия собрал до 2 тысяч человек

Уральский меридиан 06:18
15
Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
49
Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
1,4K
Политика

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Происшествия

СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
13
Здоровье

Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы

Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
Известия 08:48
3
Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
785
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,1K
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
9
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
37
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
1,5K
Экономика

Страховые взносы за II квартал рассчитываются с «нулевым тарифом»

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года.
Бизнес-класс Архангельск 08:54
Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
1
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
190
Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
18
Экономика

Ставка по ипотеке в США впервые в истории опустилась ниже 3%

Ставка по ипотечному кредиту со сроком погашения в 30 лет в США впервые в истории упала до рекордно низкого показателя в 2,98%.
ТАСС 03:48
13
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 07:42
352
Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Экс-футболист московского "Спартака", чемпион мира-2014 Андре Шюррле объявил о завершении профессиональной карьеры.
Российская газета 09:21
Происшествия

Задержанному Александру Гайдуку вменяют мошенничество на 10 млн рублей

Злоумышленника задержали при получении 2 млн рублей, а всего задокументировано получение 10 млн рублей.
Четвертая Власть 06:53
8
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК вчера в 00:00
14
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
92
Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Piter.tv 09:20
19
Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 15 июля в 03:12
6
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
16
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
382
Общество

Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов

Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM 09:01
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