Коронавирус

Live24Live24В Кремле оснований для продления выходной недели не видят

«Вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал, пока оснований для предположений нет», — отметил Песков. Также РИА LIVE24 сообщило, что пресс-секретарь опроверг возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России.
Читать в источнике
Комментировать50
Дмитрий Песков
В настоящий момент никаких решений на это нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал. Пока никаких оснований для предположений у нас нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:56

Подробнее о событии

Песков: оснований для продления в РФ выходных из-за коронавируса пока нет

ТАСС06:46

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

РИА Новости05:56

В Кремле ответили на вопрос о продлении выходной недели

Известия06:04

Песков заверил, что никаких оснований для продления нерабочей недели пока нет

Интерфакс05:57

Кремль: нерабочая неделя не приведет к сокращению выходных в праздники

Коммерсантъ06:07

Кремль прокомментировал возможность продления выходной недели

Lenta.ru05:50

Песков сообщил об отсутствии решений о продлении нерабочей недели

РБК05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Общество

В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:04
Общество

Путин объявил в России нерабочую неделю

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочую неделю в связи с коронавирусом.
Клопс вчера в 09:30
Политика

В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba

Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
REGNUM 07:24
Политика

Сегодня впервые стартовал виртуальный саммит G20

Саммит был инициирован Саудовской Аравией, страной-организатором.
ГЛАС.RU 08:56
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 840

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны.
ТАСС 04:02
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Здоровье

Кировский БХЗ начинает выпуск дезинфекторов

ООО «Кировский БХЗ» в синергии с ООО «Восток» приступают к полномасштабному выпуску дезинфектанта.
Newsler.ru 06:37
Авто

Lamborghini анонсировала новый трековый гиперкар

Компания Lamborghini готовится представить новый мощный гиперкар, предназначенный исключительно для заездов на треке.
110km.ru вчера в 17:01
Происшествия

Во Владимирской области задержали боевика – участника боя у высоты 776

Владимир, 26 марта 2020, 15:00 — REGNUM Во Владимирской области задержан уроженец Чечни Майрбек Башаев, который обвиняется в участии в нападении на российских военнослужащих в ходе второй чеченской войны, сообщил портал «ПроВладимир».
REGNUM 08:00
Общество

В Испании почти 500 человек умерли от коронавируса за сутки

«Более 500 смертельных случаев было зарегистрировано [в Испании] за день, что является самым резким скачком с начала кризиса», — сообщает 24 марта агентство Reuters.
Фонтанка.Ру 24 марта в 09:35
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 00:29
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Политика

Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров

Минобороны к 15 мая построит в России 16 модульных инфекционных центров, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:02
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Игры

Half-Life: Alyx смогли запустить без VR

На стриме в Twitch основатель Valve News Network, Тайлер Маквикер, обнаружил, что вы можете свободно передвигаться в Half-Life: Alyx, используя мышь и клавиатуру вместо VR-технологии.
ITZine.ru 01:45
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости 24 марта в 07:19
Здоровье

Еще у четырех жителей Бурятии предварительно подтвержден коронавирус

Первичное подтверждение коронавирусной инфекции было получено еще у четырех жителей Республики Бурятия сегодня, 26 марта.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 07:59
Здоровье

В Коми выписан первый пациент, выздоровевший от коронавируса

Как сообщают республиканские власти на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», гражданин полностью выздоровел и ему разрешили покинуть территорию больницы.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Футбол

Стало известно об интересе нескольких европейских клубов к Кокорину

Журналист Сергей Егоров на своем YouTube-канале рассказал об интересе к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в аренде в «Сочи», со стороны нескольких европейских клубов.
Lenta.ru 07:16
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Происшествия

В Белоруссии задержан главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук

В Белоруссии задержан главный редактор онлайн-издания "Ежедневник" (Ej.by) Сергей Сацук, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
Интерфакс 04:32
Общество

В Свердловской области кафе и торговые центры приостановили работу

Согласно решению главы региона, с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа практически всех мест массового скопления людей: заведений общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос), всех объектов розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых отделов и отделов товаров первой необходимости), организаций бытового обслуживания (кроме ритуальных контор).
Российская газета 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное