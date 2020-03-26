Коронавирус
Live24В Кремле оснований для продления выходной недели не видят
«Вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал, пока оснований для предположений нет», — отметил Песков. Также РИА LIVE24 сообщило, что пресс-секретарь опроверг возможность введения режима чрезвычайной ситуации в России.
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В настоящий момент никаких решений на это нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал. Пока никаких оснований для предположений у нас нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:56
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