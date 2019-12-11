Политика

VSE42.RUVSE42.RUПесков пообещал ознакомить Путина с последним словом Егора Жукова

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что предложит президенту Владимиру Путину ознакомиться с выступлением Егора Жукова в суде. Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на данный момент не ознакомился с речью Егора Жукова в суде перед приговором.
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Песков: Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Комсомольская правда05:56

Путин пока не ознакомился с текстом выступления студента ВШЭ Жукова в суде

ТАСС04:40

Путину предложат прочитать текст выступления Егора Жукова в суде

Lenta.ru05:10

Путин ознакомится с речью Егора Жукова

Газета.Ru05:09

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

РИА Новости05:03

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Интерфакс04:49

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Московский Комсомолец05:27
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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Авто

Опубликованы цены и спецификации Genesis GV80

В Сети появилась информация о стоимости и спецификациях внедорожника Genesis GV80, серийный выпуск которого начнется 2 декабря, а продажи – в начале 2020 года.
Discover24 вчера в 04:58
Политика

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру вчера в 09:20
Экономика

Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Газета.Ru 07:59
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
RT на русском 07:33
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Здоровье

ВЦИОМ: более 40% россиян не доверяют врачам

41% россиян заявили, что перепроверяли диагнозы врачей, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и центра социального проектирования «Платформа».
Дождь 08:17
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Политика

На Украине открыли дело о госизмене Петра Порошенко

На Украине открыли дело о госизмене бывшего президента страны Петра Порошенко при подписании Минских соглашений.
Радио Маяк вчера в 10:12
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:47
Хоккей

Глава КХЛ: наверное, надо перестать показывать «Локомотив» на какое-то время

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с трансляциями матчей лиги.
Чемпионат 07:06
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru вчера в 01:32
Политика

Рада предложила на год продлить закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины предлагает до 31 декабря 2020 года продлить действие закона об особом статусе Донбасса, говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.
РИА Новости 06:31
Политика

В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
RT на русском 07:39
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Футбол

Ибрагимович получил предложение из АПЛ

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в конце декабря получит статус свободного агента, получил предложение из английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 08:05
Происшествия

Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции

Бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева заподозрили в получении крупной взятки за покровительство коммерческой структуре.
Российская газета 06:30
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Происшествия

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

RT на русском 07:02
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

Депутаты ЗС не согласовали Брусенцова на должность вице-губернатора

11 декабря законодательное собрание Владимирской области не согласовало Максима Брусенцова на должность заместителя губернатора.
ПроВладимир 06:23
Авто

Группа ГАЗ зарегистрировала три новых названия со словом «ГАЗель»

«Группа ГАЗ» запатентовала три новых товарных знака со словом «ГАЗель». Это новинки GAZelle Bonus, GAZelle City и GAZelle Super.
Pnzdrive вчера в 08:43
Экономика

Росфинмониторинг прекратил работу 25 «отмывочных» площадок

Росфинмониторингу за текущий год удалось остановить деятельность 25 «отмывочных» площадок, общий оборот которых составил почти 38 млрд рублей.
ГЛАС.RU 07:58
Экономика

Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
ТАСС 09 декабря в 23:32
Шоу-бизнес

Анастасии Волочковой грозит облысение

Стилист-трихолог Анастасия Сивацкая изучив фото балерины, пришла к выводу, что Волочкова может облысеть, если не прекратит подвергать волосы воздействию агрессивной химии, которая содержится в краске для осветления волос.
Uznayvse.ru 08:26
Политика

Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 09:13
Транспорт

Володин: Новый мост через Волгу в Саратове построят в 2026 году

АиФ Саратов 07:28
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

За прошедшие сутки в Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Украины.
Росбалт вчера в 01:14
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
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Николай Сванидзе
Российский журналист
Российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ.
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