Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Путин пока не ознакомился с текстом выступления студента ВШЭ Жукова в суде

ТАСС04:40

Песков обещал ознакомить Путина с последним словом студента Жукова

Интерфакс04:49

Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

РИА Новости05:03

Путину предложат прочитать текст выступления Егора Жукова в суде

Lenta.ru05:10

Путин ознакомится с речью Егора Жукова

Газета.Ru05:09

Песков заявил, что Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова

Московский Комсомолец05:27

Песков пообещал ознакомить Путина с речью студента ВШЭ Жукова

News.ru04:57
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Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
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Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru вчера в 10:11
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Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
REGNUM 09 декабря в 05:48
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
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Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Происшествия

Перед извержением вулкана в Новой Зеландии в кратере могли быть люди

В кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии перед извержением могли находиться люди.
РЕН ТВ 09 декабря в 04:07
Культура

Федор Бондарчук приступит к сериалу об «одинцовском маньяке»

Сюжет второго сериала Бондарчука под названием «Федерация» содержит историю создания и обрушения крупнейшей компании в России, передает «Медуза».
Русская Планета 05:16
Общество

Google назвал самые популярные запросы российских пользователей

Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы.
Adindex.ru 05:21
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Lenta.ru 05:20
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Российская газета 03:32
Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Политика

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма

В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Капитал страны вчера в 00:22
Происшествия

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
News.ru вчера в 11:47
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
RT на русском 04:35
Общество

Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки

Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Телеканал 360° 04:05
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Общество

Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

Popcake 02:00
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Происшествия

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
РБК 05:21
Общество

Более 40% россиян заявили о недоверии к врачам

Три четверти опрошенных (75%) заявили социологам, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например, страховой компанией.
ИжевскИнфо.РУ 05:11
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

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Mail.ru Group разработал решения для корпоративных соцсетей

Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
Радиочастотный спектр 03:30
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Наука

Ученые придумали новую стратегию для создания микророботов

В новой работе американские ученые пытались создать микромашины, которые бы имитировали поведение бактерий, движущихся в определенном направлении на химический или физический сигнал, например, изменение концентрации одного из соединений в среде.
Индикатор 04:12
Футбол

Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов

Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
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