Политика
РИА НовостиПутину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Общество
На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
Общество
На МКС сломался американский туалет
Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Происшествия
Перед извержением вулкана в Новой Зеландии в кратере могли быть люди
В кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии перед извержением могли находиться люди.
Культура
Федор Бондарчук приступит к сериалу об «одинцовском маньяке»
Сюжет второго сериала Бондарчука под названием «Федерация» содержит историю создания и обрушения крупнейшей компании в России, передает «Медуза».
Общество
Google назвал самые популярные запросы российских пользователей
Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Политика
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по «милитаризации» Крыма
В Генассамблее ООН была принята украинская резолюция, в которой речь идет о так называемой «милитаризации Крымского полуострова, Севастополя и частей Черного и Азовского морей».
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Происшествия
В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным
В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
Общество
Полицейских в Калининграде заставили вырезать снежинки
Начальник полиции Калининграда полковник Андрей Сицский заставил двух своих подчиненных вырезать снежинки из бумаги.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Происшествия
На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы.
Общество
Более 40% россиян заявили о недоверии к врачам
Три четверти опрошенных (75%) заявили социологам, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например, страховой компанией.
Технологии
Mail.ru Group разработал решения для корпоративных соцсетей
Специалисты считают, что корпоративная соцсеть позволит повысить вовлеченность сотрудника в профессиональную деятельность.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Наука
Ученые придумали новую стратегию для создания микророботов
В новой работе американские ученые пытались создать микромашины, которые бы имитировали поведение бактерий, движущихся в определенном направлении на химический или физический сигнал, например, изменение концентрации одного из соединений в среде.
Футбол
Шахтер - Аталанта: где и когда трансляция матча Лиги чемпионов
Фото:ru.wikipedia.org В предыдущем туре «Шахтер» пытался любыми способами набрать очки в Англии против «Манчестер Сити» и это удалось сделать на последних минутах: Правда, по факту эта ничья ровным счетом ничего не дала - сегодня с «Аталантой» все равно надо брать 3 очка, ибо «Ман Сити» точно не будет выкладываться на 100% в гостевой игре против загребского «Динамо».
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.