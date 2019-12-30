Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по словам господина Пескова, авторитет и влияние российского президента могли способствовать состоявшемуся 29 декабря обмену.

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