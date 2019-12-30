Политика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по словам господина Пескова, авторитет и влияние российского президента могли способствовать состоявшемуся 29 декабря обмену.
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Песков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина

Коммерсантъ05:30

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Известия05:06

Песков: Путин использует свой авторитет, чтобы способствовать обмену пленными в Донбассе

ТАСС05:04

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

РИА Новости04:53

В Кремле рассказали о роли Путина в обмене пленными в Донбассе

RT на русском04:49

Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе

РБК04:42

Песков: Путин не имеет отношение к обмену пленными между Киевом и Донбассом

Газета.Ru04:41
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Политика

«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение

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Алькасер может уйти из «Боруссии» в «Атлетико» из-за юного Холанда

В связи с переходом 19-летнего нападающего "шмели" могут лишиться испанца Пако Алькасере, так как тот не хочет садиться на скамейку запасных из-за норвежца.
Газета.Ru 07:51
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Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

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Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку

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Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

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Коммерсантъ 06:05
Политика

Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
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Политика

Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
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Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году

News.ru 28 декабря в 16:36
Политика

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Lenta.ru 05:41
Общество

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 07:42
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Культура

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона

Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Игромания.ру 05:07
Гаджеты

Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан

Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Газета.Ru 07:53
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета 02:29
Происшествия

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

Газета.Ru 05:51
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина

Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.
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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
РИА Новости 05:14
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском 05:22
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Владимир Сипягин проинспектирует больницу в Струнине

Владимирские ведомости вчера в 05:07
Общество

Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств

Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
РИА Новости 07:59
Хоккей

Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Metaratings вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Охлобыстин принёс извинения проституткам после критики Водонаевой

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Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
РИА Новости 08:15
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

В 2020 году размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей и составит 16,5 тыс. рублей.
Известия 07:36
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском 08:12
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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
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