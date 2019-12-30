Политика
КоммерсантъПесков: обмену пленными в Донбассе способствовал авторитет Путина
Президент России Владимир Путин не участвует в переговорах по обмену пленными в Донбассе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по словам господина Пескова, авторитет и влияние российского президента могли способствовать состоявшемуся 29 декабря обмену.
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Политика
«Газпром» и Киев подписали мировое соглашение
"Газпром" и Киев подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, написал в Facebook замминистра юстиции Украины Ивана Лищина.
Футбол
Алькасер может уйти из «Боруссии» в «Атлетико» из-за юного Холанда
В связи с переходом 19-летнего нападающего "шмели" могут лишиться испанца Пако Алькасере, так как тот не хочет садиться на скамейку запасных из-за норвежца.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Здоровье
Названа доля школьников в РФ, употребляющих фастфуд и газировку
Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Политика
Allseas окончательно отказалась достраивать «Северный поток – 2»
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американских санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.
Политика
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Происшествия
Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году
Политика
В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
Общество
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Культура
Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона
Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
Гаджеты
Как правительство Северной Кореи следит за онлайн-жизнью граждан
Порно или смерть Несколько человек, бежавших от режима в соседние страны, рассказали Комитету США по правам человека в Северной Корее, что за просмотр некоторых типов иностранного контента, в стране положена смертная казнь.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ
Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина
Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина. Об этом говорится в сообщении полиции города в Twitter 30 декабря.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
Бразильский журналист удивился русской кухне
Журналист бразильского издания Folha de Sao Paolo удивился некоторым вариантам приготовления блюд в России.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Здоровье
Владимир Сипягин проинспектирует больницу в Струнине
Общество
Шэрон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали на сайте знакомств
Американская актриса Шэрон Стоун пожаловалась в Твиттере, что ее страницу на сайте знакомств заблокировали.
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году
В 2020 году размер страховой пенсии большинства неработающих пенсионеров увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей и составит 16,5 тыс. рублей.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.