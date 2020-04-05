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Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина
ИА Красная Весна
  • РЕН ТВ1:30
  • Телеканал 360°0:28
  • Комсомольская правда1:37
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Песков опроверг информацию о том, что Путин перешел на дистанционную работу из-за заражения главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Президент общался с ним в марте.В источнике
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Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше.
Подробнее о событии
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Путин продолжит работу в удалённом режиме не менее недели

RT на русском 07:00
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Песков: Путин может проработать в дистанционном режиме еще минимум неделю

ТАСС 07:21
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Песков: удаленный режим Путина не связан с коронавирусом у врача больницы в Коммунарке

Коммерсантъ 07:15
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