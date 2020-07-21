Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Его предшественника и однопартийца — либерал-демократа Сергея Фургала — уволили "в связи с утратой доверия".В источнике
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