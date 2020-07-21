Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Его предшественника и однопартийца — либерал-демократа Сергея Фургала — уволили "в связи с утратой доверия".В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

РИА Новости06:14
РБК

Кремль назвал причины выбора Дегтярева на замену Фургала

РБК05:30
RT на русском

В Кремле объяснили назначение Дегтярёва врио главы Хабаровского края

RT на русском05:47
ТАСС

Песков объяснил, почему Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

ТАСС05:35
Газета.Ru

Песков объяснил, почему Путин выбрал Дегтярева врио хабаровского губернатора

Газета.Ru05:33
Коммерсантъ

Кремль: при назначении Дегтярева Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края

Коммерсантъ05:52
Хабаровские вести

Назначение врио губернатора — закономерное решение главы государства

Хабаровские вести04:15

Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты

Актер Дмитрий Шаракоис, получивший известность после первого сезона сериала «Интерны», приостановил карьеру и переехал жить в Лондон, где сначала трудился на стройке, а теперь работает официантом.
Звезда сериала «Интерны» перешел в лондонские официанты
Свободная Пресса08:30
136

Дегтярев прокомментировал свое возможное участие в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вместо арестованного Сергея Фургала во вторник, 21 июля, рассказал о своем возможном участии в выборах губернатора.
Известия09:09
150

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук совместно с другими экспертами провел исследование, которое показало, что Российская Федерация в тайне от других разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного моря.
Капитал странывчера в 10:54
359

Минск оценил потери в 2021 году от налогового манёвра в России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
RT на русском09:16

В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости07:24