Политика
Lenta.ruПесков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Интерфакс».
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Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 06:37
Политика
Германия вновь выступила против санкций США к «Северному потоку-2»
Позиция Германии по "Северному потоку-2" после заявлений США о возможных новых санкциях против газопровода не изменилась: Берлин не приемлет экстерриториальных санкций, заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер.
Вести.Ru 07:10
Происшествия
В Петербурге спасатели вытащили на берег тонувшую в Неве женщину
Санкт-Петербург, 5 июня 2020, 14:54 — REGNUM Петербургские спасатели смогли вытащить на берег одну из двух девушек, которые оказались по неизвестным причинам в холодных водах Невы у Володарского моста.
REGNUM 07:54
Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Здоровье
Губернатор провел заседание оперативного штаба из Тольятти
Глава региона проводил совещание из Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Напомним, на этой неделе глава региона также приезжал в Сызрань, где на тот момент ситуация с COVID-19 была наиболее тревожной: уровень заболеваемости более чем в 2 раза превышал средний по области.
Волжская коммуна 09:32
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Опрос показал отношение украинцев к националистам
Киевский международный институт социологии (КМИС) провёл опрос, чтобы выяснить отношение украинцев к националистам.
RT на русском 08:34
Политика
ЕС начнет открывать внешние границы в начале июля
Европейский союз приступит к поэтапному снятию ограничений на необязательные поездки в третьи страны в начале июля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йохансон по итогам видеоконференции с участием министров внутренних дел государств ЕС.
ПРАЙМ 07:43
Общество
Потанин пообещал Путину восстановить экосистему после ЧП в Норильске
Потанин пообещал президенту, что его компания вернет в нормальное состояние экосистему, где произошло ЧП, а также полностью профинансирует восстановление экологии после аварии на ТЭЦ, отмечает РИА Новости.
BFM.ru 07:46
Финансы
Биткоин, рубль и акции подорожали. Во что еще не поздно инвестировать
Мартовское падение на фондовом рынке затронуло и криптовалюты. Цена биткоина снижалась с $8100 до $3800.
РБК 09:30
Футбол
Стали известны ориентировочные сроки трансферного окна в России
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился информацией о том, что происходило на собрании российской Премьер-лиги.
ProstoProSport 09:22
Политика
Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных
Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".
Российская газета 09:17
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости 05:44
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости
Рамблер вчера в 08:21
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 06:43
Шоу-бизнес
Максим Фадеев представил нового артиста своего лейбла
Вокруг ТВ 06:43
Авто
GAC хочет расширить линейку моделей в России
Компания GAC в перспективе планирует расширить свой модельный ряд в России одним или даже несколькими седанами.
Автоновости дня 01:14
Наука
Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих
Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика вчера в 10:15
Технологии
«ВКонтакте» создала и уже запустила новый сервис «Клипы»
Популярная российская соцсеть продолжает радовать пользователей своими обновлениями и новыми возможностями, которой на сей раз стал сервис «Клипы», позволяющий не только создавать видеоролики, но и добавивший управление жестами.
Faktom вчера в 07:01
Космос
Космический корабль Илона Маска снова доставит людей на МКС
Запуск Crew Dragon состоялся 30 мая, полет прошел успешно, стыковка корабля к МКС выполнялась в автоматическом режиме.
Русская Планета вчера в 13:58
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
Общество
В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус
В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 05:20
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43