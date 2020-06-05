Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

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