Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Происшествия В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Общество Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади. 69

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии. 32

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 87

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле. 449

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 146

Общество Илон Маск призвал разделить Amazon Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.

Энергетика Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель Цена нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $41 за баррель впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. 4

Шоу-бизнес Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 24

Общество В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на выявление COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Наука Аномальную материю нашли внутри нейтронных звезд Ученые нашли доказательства, что ядра очень массивных нейтронных звезд состоят из кварков - субатомных частиц. 29

Здоровье В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ. 202

Шоу-бизнес Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы. 9