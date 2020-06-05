Политика
Lenta.ruПесков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает «Интерфакс».
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Вы знаете, что на предмет своевременного или несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам. Вы знаете, что сейчас они разбираются с этой ситуацией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 06:05
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Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле.
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Предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.
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Цена нефти марки Brent превысила $41 за баррель
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
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