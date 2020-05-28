Коронавирус
RuNews24.ruПесков объяснил нежелание россиян верить в коронавирус
Сегодня, 28 мая, недавно вылечившийся от COVID-19 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание россиян верить в опасность коронавируса можно объяснить неделанием оглянуться вокруг себя и быть более внимательными к информации.
Читать в источнике
Оценить706
Скорее это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя, посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. В данном случае хочется пожелать более внимательного отношения ко всей информации, большего доверия. Скажу на собственном опыте — эта штука реальная.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельURA.Ru 06:18
с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков прокомментировал опрос о не верящих в коронавирус: По себе скажу- эта штука реальная"
Комсомольская правда05:50
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Армия и оружие
Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США
Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Экономика
Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд
Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Биатлон
Польховский не станет главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован Министерству спорта России на пост главного тренера сборной России по биатлону, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:35
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня
Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru вчера в 05:55
Здоровье
Московские медики прибыли в Читу для помощи в борьбе с коронавирусом
Вечерняя Москва 03:01
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Вести.Ru вчера в 10:42
Общество
Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
Футбол
Дзюба назвал позорищем уход Семина из «Локомотива»
Форвард «Зенита» и национальной команды России Артем Дзюба отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать контрактное соглашение с наставником Юрием Семиным.
Vprognoze.ru 26 мая в 11:03
Происшествия
В Екатеринбурге нашли пропавшего с детской площадки 5-летнего мальчика
Поискам пятилетнего мальчика в Екатеринбурге дан отбой: маленького беглеца нашли - он в порядке.
Российская газета 09:15
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля
В случае благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 08:32
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru 07:38
Шоу-бизнес
Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк»
По задумке Бебуришвили пара пришла на шоу. Фото из Instagram plan.b.tnt Барбара и Криворотов встречались до проекта «Холостяк».
HotGeo вчера в 03:06
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Общество
Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня
Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Общество
Судно для достройки «Северного потока-2» вышло с базы
Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод Северный поток-2, вышло из немецкого порта Мукран и встало на якорь в пяти километрах от него, свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.
Lenta.ru 06:54
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Взгляд.ру 09:23