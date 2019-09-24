Политика
News.ruПесков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее. По его словам, российский лидер не является противником либерализма, однако он выступает против его «насаждения» и отказа от альтернатив, передаёт РИА Новости.
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Общество
Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет
Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика
Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.
RT на русском 18:14
Здоровье
Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»
Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° вчера в 10:44
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском 06:39
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Политика
США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot
Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line 11:19
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Экономика
Зерно не взошло в Азовском море
Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Кино
Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети
Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН вчера в 11:44
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа
В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:01
Футбол
Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру 22 сентября в 13:34
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона
Финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили «Колчестеру», представляющему четвертый по силе дивизион (лигу 2). Действующий победитель Кубка «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» и вышел в 1/8 финала.
Спорт-Экспресс 16:59
Политика
В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58