Политика

News.ruNews.ruПесков объяснил отношение Путина к либеральной идее

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее. По его словам, российский лидер не является противником либерализма, однако он выступает против его «насаждения» и отказа от альтернатив, передаёт РИА Новости.
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Песков заявил о неприязни Путина к насаждению либеральной идеи

РБК13:23

Песков объяснил слова Путина об «изжившей себя» либеральной идее

РИА Новости13:01

Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее

News.ru11:47

Песков раскрыл отношение Путина к либеральной идее

Московский Комсомолец12:52

Объяснено отношение Путина к либерализму

Lenta.ru12:05

Песков заявил о жизнеспособности либеральной идеи

Взгляд.ру12:56

Песков заявил, что Путин не противник либеральной идеи, но не согласен с ее насаждением

ТАСС11:33
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

REGNUM 18:37
Общество

Росавиация разъяснила правила постановки дронов на учет

Воздушные суда, которые были куплены до вступления в силу правил учета, по ним заявления должны быть поданы в течение 30 дней.
РИА Новости 12:22
Политика

Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.
RT на русском 18:14
Здоровье

Минздрав пообещал обеспечить всех нуждающихся детей «Фризиумом»

Минздрав России дал слово обеспечить всех детей, которым нужен «Фризиум», необходимым им лекарством.
Телеканал 360° вчера в 10:44
Гаджеты

Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро

Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле

Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»

РЕН ТВ 16:19
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об отмене «банковского роуминга»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга» — комиссии при осуществлении отдельных операций с использованием платёжных расчётных карт.
RT на русском 06:39
Общество

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Политика

США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot

Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.
Страна Советов on-line 11:19
Политика

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Технологии

Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Экономика

Зерно не взошло в Азовском море

Судовладельцы грозятся покинуть рынок из-за низкой стоимости фрахта Падение стоимости фрахта на перевозку зерна в портах Азовского моря до $17 за тонну, что сравнимо с себестоимостью рейсов, вынуждает судовладельцев сокращать работу в этих водах.
Коммерсантъ вчера в 14:47
Кино

Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН вчера в 11:44
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Здоровье

Более 700 тысяч москвичей сделали прививку против гриппа

В столице прививку против гриппа сделали уже более 700 тысяч человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:01
Футбол

Бернарду Силва удалил шутку про Менди из-за обвинений в расизме

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва решил подшутить над своим одноклубником Бенджамином Менди.
Евро-футбол.ру 22 сентября в 13:34
Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги от клуба четвертого дивизиона

Финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили «Колчестеру», представляющему четвертый по силе дивизион (лигу 2). Действующий победитель Кубка «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» и вышел в 1/8 финала.
Спорт-Экспресс 16:59
Политика

В Совфеде осудили позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Ранее Трамп и Дуда обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 17:40
Хоккей

«Автомобилист» проиграл «Витязю» в КХЛ в первом матче Дацюка

ТАСС 15:04
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Политика

СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы.
Lenta.ru 08:56
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
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