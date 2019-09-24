Политика
News.ruПесков объяснил отношение Путина к либеральной идее
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее. По его словам, российский лидер не является противником либерализма, однако он выступает против его «насаждения» и отказа от альтернатив, передаёт РИА Новости.
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Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 11:58
Политика
Трамп разрешил опубликовать расшифровку разговора с Зеленским
Напомним, ранее главы США и Украины провели телефонный разговор, после которого бывший вице-президент Америки и главный оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден потребовал опубликовать его расшифровку, так как подозревает президента Соединенных Штатов в попытке давления на украинского коллегу и склонении к началу расследования против его сына.
ТК Звезда 15:02
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
РИА Новости 06:06
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Экономика
Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля
Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Киберспорт
HellRaisers подписали микс Алохи и Мипошки
HellRaisers подписали микс Ильи «Alohadance» Коробкина United.
Cyber.sports.ru 13:49
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Кино
Сильвестр Сталлоне вступился за фильм «Рэмбо: Последняя кровь»
Pravda.Ru вчера в 10:33
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Происшествия
Тигр убил охотника в тайге в Хабаровском крае
Тигр напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек погиб, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов региона.
ТАСС 00:44
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России
Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 16:36
Экономика
Представители Москвы рассказали о «российском сэндвиче» в деле ЮКОСа
Представитель России на процессе в Гааге по делу ЮКОСа рассказал об одной из схем, которую руководство компании использовало для отмывания денег.
РИА Новости 05:09
Политика
Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения
Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Футбол
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Тоттенхэм Хотспур" на выезде играл с "Колчестер Юнайтед".
Газета.Ru 17:43
Кино
Джеффри Райту предложена роль комиссара Гордона в «Бэтмене»
Популярный голливудский актер Джеффри Райт может сыграть одну из ключевых ролей в новом сольном фильме, посвященном Бэтмену.
Kinonews.ru 02:46
Здоровье
Более 700 тысяч москвичей привились от гриппа
Более 700 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа.
Вечерняя Москва 00:10
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Футбол
СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022
Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ФАН 06:35
Гаджеты
40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Xiaomi опубликовала список из 40 смартфонов, которые получат новую операционную систему.
Дни24 05:26
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Здоровье
В России могут начать выдавать бесплатно назначенные лекарства
В рамках новой системы лекарственного обеспечения, которая находится в разработке, на бесплатные препараты (или большую скидку) смогут рассчитывать и другие граждане, нуждающиеся в длительном лечении.
Medical Note 22 сентября в 23:54
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45