Политика

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По его словам, выступление президента было показано в записи, а не в прямом эфире.
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с чего всё началось

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отличие времени, которое показывали часы на руке Владимира Путина в ходе обращения к россиянам, от реального времени трансляции объясняется тем, что выступление президента шло в записи, объяснил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК11:29

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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Газета.Ru13:12

Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБК11:29

В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Lenta.ru12:44

Кремль: почему у Путина во время трансляции отставали часы

URA.Ru12:29

Песков объяснил «аномалию» с часами Путина во время обращения к россиянам

Московский Комсомолец12:20

Песков объяснил «отставшие» часы Путина во время его обращения к народу

Фонтанка.Ру11:58

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РИА Новости13:05
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество

Путин предложил повысить налог для россиян с высоким доходом

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
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Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Футбол

«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро

Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
ODDS.ru 11:24
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Политика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Общество

Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания 10:29
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Lenta.ru 12:01
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа

Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Общество

ЕСПЧ признал правоту Немцова в споре с Лужковым

Поводом для судебного разбирательства стало решение Замоскворецкого суда Москвы от 30 ноября 2009 года, подтвержденное Мосгорсудом, в соответствии с которым Немцов был признан виновным в клевете и должен был выплатить 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
РБК 10:13
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Происшествия

Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края

Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
Российская газета 13:51
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Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Футбол

Агент рассказал о причинах перехода Вагнера Лава в «Кайрат»

Газета.Ru 13:55
Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Политика

Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 20 июня в 10:37
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
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Политика

Бизнесмен Пригожин в открытом письме ответил Конгрессу США

В письме бизнесмен напомнил о том, как формировались Штаты, когда переселенцы уничтожали индейцев.
Evo-rus.com вчера в 11:35
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