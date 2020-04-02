Коронавирус

РБКРБКПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.
Говорит Москвавчера в 11:26

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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБКвчера в 23:55

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Говорит Москвавчера в 11:26

Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения

Газета.Ruвчера в 14:00

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Известиявчера в 13:41

В Кремле ответили зрителям, обратившим внимание на то, что часы Путина отставали во время обращения

Росбалтвчера в 13:38

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РИА Новостивчера в 12:54

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Московский Комсомолецвчера в 18:07
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Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Выплаты курянам Пенсионный фонд продлит автоматически

Автоматически продлят выплаты и получателям социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жительства на территории России.
Друг для друга (Курск) 02:34
Происшествия

В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
REGNUM 02:30
Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
BFM.ru 01:31
Экономика

Индекс PMI сферы услуг России рухнул в марте до 37,1 пункта

Индекс PMI российской сферы услуг в марте упал до 37,1 пункта с 52 в середине I квартала, говорится в исследовании IHS Markit.
Ведомости 02:42
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru вчера в 17:09
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК вчера в 11:33
Энергетика

Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее

Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Экономика сегодня 02:47
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая всех ограничений в городе, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 12:35
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В столице за минувшие сутки зафиксировали 595 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего по России выявлен 771 новый случай, общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 2475 человек, говорится в сообщении оперативного штаба столицы.
РИАМО вчера в 03:37
Общество

В Чечне ввели комендантский час

Ранее глава Чечни объявил, что границы республики будут закрыты с 5 апреля. Пока это единственный регион России, который пошел на такой шаг.
Медиазона вчера в 19:32
Гаджеты

SK Hynix начинает выпуск памяти нового типа, DDR5-8400 на горизонте

Источник изображения: SK Hynix При проектировании SK Hynix закладывала достижение режима DDR5-4800, как минимум, но сам стандарт позволит компании создавать память до DDR5-8400 включительно.
3DNews 02:24
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Общество

В России выявили 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 601 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Ведомости 03:31
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тыс. евро

На портале Race Cars Direct выставили на продажу седан Lada Vesta TC1, который участвовал в мировом кузовном чемпионате WTCC.
Тарантас Ньюс вчера в 06:37
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Общество

Режим обязательной изоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля

Введенный 31 марта режим обязательной самоизоляции продлен в Челябинской области до 19 апреля.
Российская газета 02:45
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости вчера в 14:24
Общество

Два новых случая коронавируса зафиксированы в Крыму

Глава региона Сергей Аксенов рассказал, что два новых случая коронавируса зафиксированы у крымчанина и москвича, приехавшего в республику.
Бизнес-газета 03:38
Футбол

Футбол сегодня: в чемпионате Беларуси стартует 3-й тур

Главные встречи игрового дня пройдут в Беларуси, где стартует 3-й тур чемпионата.
Чемпионат 03:12
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Происшествия

Утечку медицинских документов с персональными данными первой заразившейся коронавирусом расследуют на Алтае

Первый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Барнаула, вернувшейся из Доминиканы.
Интерфакс - Россия 03:11
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