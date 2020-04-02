Коронавирус
РБКПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.Говорит Москвавчера в 11:26
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В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения
Говорит Москвавчера в 11:26
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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