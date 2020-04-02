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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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с чего всё началось

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.
Говорит Москва11:26

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Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Московский Комсомолец18:07

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Говорит Москва11:26

Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения

Газета.Ru14:00

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

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Росбалт13:38

Песков объяснил, почему часы Путина отставали во время обращения

РИА Новости12:54

Песков объяснил отставание часов на руке Путина

Рамблер15:23
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
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