Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

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