Коронавирус
ИзвестияПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
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с чего всё началось
Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.Говорит Москва11:26
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