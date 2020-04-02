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Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Выступление состоялось 2 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.
Говорит Москвавчера в 11:26

Подробнее о событии

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБКвчера в 23:55

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Московский Комсомолецвчера в 18:07

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РИА Новостивчера в 12:54

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Известиявчера в 13:41

В Кремле ответили зрителям, обратившим внимание на то, что часы Путина отставали во время обращения

Росбалтвчера в 13:38

Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения

Газета.Ruвчера в 14:00

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Говорит Москвавчера в 11:26
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Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Общество

Регионы получат более 5 млрд рублей на доплаты медикам

Еще 18 марта, кабинет министров выделил Минздраву 10,2 млрд рублей «на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».
Аргументы недели 04:52
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на машины Lada в апреле

CarsWeek.ru вчера в 03:52
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Здоровье

Зараженный главврач из Коммунарки описал осложнения коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что коронавирус может вызывать тяжелые повреждения легких и нарушения свертываемости крови.
Рамблер 04:42
Экономика

Батурина вернула лидерство в списке богатейших женщин России

Коммерсантъ 04:48
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России

В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:48
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Общество

Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

Примечания 03:05
Общество

Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Власти Краснодарского края рассматривают возможность продления режима карантина еще на одну неделю – до 12 апреля.
Коммерсантъ Краснодар 02:43
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 19 апреля

На брифинге 3 апреля губернатор Алексей Текслер заявил, что обязательная самоизоляция в Челябинской области продлена до 19 апреля включительно.
Новая жизнь (Еманжелинск) 03:09
Экономика

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

С учетом корректировки на уточненный объем нефтегазовых доходов в марте (минус 20 млрд руб.) запланированный объем продаж валюты на открытом рынке составит 77,8 млрд, или 3,5 млрд руб. ежедневно.
РБК 05:06
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев.
Интерфакс вчера в 04:47
Космос

Астрономы рассказали об уникальных космических явлениях в апреле

Астрономы сообщили о главных космических явлениях, за которыми люди смогут наблюдать уже в апреле.
Дни24 03:04
Общество

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
Общество

В Татарстане зафиксированы еще шесть завозных случаев коронавируса

В Татарстане зарегистрированы шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.
Татар-информ 03:57
Общество

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях до 30 апреля.
Известия вчера в 10:37
Общество

Липчане отстаивают свое право на труд в условиях коронавируса

В Липецке четыре работника одного из детских сетевых гипермаркетов обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру с заявлениями о нарушении их прав со стороны работодателя.
ГТРК Липецк 04:05
Общество

В Чечне ввели комендантский час в связи с коронавирусом

1 апреля Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закроет наземное и воздушное сообщения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает НСН.
Известия 04:43
Общество

Стал известен возраст новых 11 заболевших коронавирусом в Пензе

В Пензенской области из-за коронавируса наблюдаются почти 4,5 тысячи человек. Все о коронавирусе в Пензе читайте здесь.
Пенза-взгляд 04:04
Общество

Президент объявил «нерабочий месяц»: когда бухгалтерам сдавать отчетность?

Поскольку дни с 4 по 30 апреля являются нерабочими, а дни с 1 по 5 мая — выходными, то сроки сдачи отчетности, приходящиеся на апрель, переносятся на 6 мая.
Бухонлайн вчера в 12:38
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) в открытом письме (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей.
Газета.Ru 03:26
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