Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.

с чего всё началось

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

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