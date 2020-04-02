Коронавирус

РБКРБКПесков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало с временем трансляции из-за технической задержки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал радиостанции «Говорит Москва».
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с чего всё началось

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Зрители обратили внимание, что время на наручных часах главы государства не совпадает со временем трансляции. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции «Говорит Москва» объяснил это технической задержкой.
Говорит Москвавчера в 11:26

Подробнее о событии

В Кремле ответили зрителям, обратившим внимание на то, что часы Путина отставали во время обращения

Росбалтвчера в 13:38

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Московский Комсомолецвчера в 18:07

Песков объяснил, почему отставали часы на руке Путина во время обращения

Газета.Ruвчера в 14:00

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Известиявчера в 13:41

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

РБКвчера в 23:55

Песков объяснил, почему часы Путина отставали во время обращения

РИА Новостивчера в 12:54

В Кремле объяснили отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Говорит Москвавчера в 11:26
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Энергетика

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Телеканал 360° вчера в 07:47
Общество

Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем

Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.
РИА Новости вчера в 08:58
Общество

Оперштаб разъяснил условия передвижения в Москве во время карантина

С 30 марта режим самоизоляции введен для жителей Москвы всех возрастов.
РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.
РБК вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском вчера в 11:00
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Общество

Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:43
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно. Об этом он сообщил в ходе обращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 13:42
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Экономика

Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%

Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Интерфакс вчера в 09:30
Футбол

РФС: «Новый сезон начнется в августе или сентябре»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, когда стартует сезон-2020/21. Это случится не раньше августа.
Бомбардир.ру 01 апреля в 12:59
Футбол

«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
Sport24.ru вчера в 19:46
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости вчера в 14:27
Энергетика

Мировые цены на нефть росли более чем на 40% в ходе торгов 2 апреля

В ходе торгов в четверг, 2 апреля, цена на нефть марки Brent в моменте росла более чем на 40% — до $36 за баррель.
RT на русском вчера в 14:05
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции помещений

Роспотребнадзор рекомендует на фоне пандемии коронавируса регулярно дезинфицировать жилые помещения с помощью средств на основе спирта и хлора.
Известия вчера в 22:52
Наука

В США опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Медики из США опубликовали в научном журнале EBioMedicine первые результаты доклинических испытаний классической вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2.
Известия вчера в 16:48
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Специалисты заявили, что число зараженных в мире превысило 1 млн человек, и это только по официальным данным.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:28
Спорт

Недоглядели. Алтайский гимнаст Сергей Найдин заразился коронавирусом

Как оказалось, речь идет об алтайском гимнасте Сергее Найдине и главном тренере российской сборной Андрее Родионенко.
Аргументы и Факты - Алтай 00:19
Происшествия

Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Газета.Ru вчера в 09:56
Происшествия

Бастрыкин лично возбудил дело против двух генералов МВД

Следственный комитет России возбудил в отношении заместителей начальника Следственного департамента МВД генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
РБК вчера в 15:06
Здоровье

Горбольницу №4 в Барнауле перепрофилируют под больных с пневмонией

Пациентов с коронавирусом, у которых начнется пневмония, будут размещать в Городской больнице №4. Учреждение полностью перепрофилируют для этих целей, сообщили в региональном Минздраве.
Московский Комсомолец вчера в 23:27
Наука

Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей

ИА Красная Весна 01 апреля в 14:44
Политика

Китай ответил на обвинения от США в сокрытии данных по эпидемии

В Пекине дали ответ Соединённым Штатам Америки на заявления о якобы сокрытии истинных масштабов эпидемии коронавируса нового типа.
Военное обозрение вчера в 23:43
Футбол

Судьи решили отказаться от взяток, чтобы спасти ЦСКА в 1993 году. Подробности от арбитра

Начальник команды был в шоке Но для начала стоит рассказать о ЦСКА 1993 года.
Чемпионат вчера в 14:15
Общество

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Актёр опубликовал в своем instagram трогательное поздравление своей супруге, сопроводив его подборкой из нескольких десятков редких, архивных фотографий именинницы.
Bimru.ru 01 апреля в 12:35
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
78.ru 01 апреля в 04:13
Происшествия

В новосибирскую больницу из-за COVID-19 поступили ещё три ребёнка

Новосибирск, 1 апреля 2020, 07:36 — REGNUM По данным оперативного штаба Новосибирской области, за сутки в больницу поступили три ребёнка с признаками ОРВИ.
REGNUM 01 апреля в 00:36
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